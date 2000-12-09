Аэрогриль JVC JK-MB060 черный, 2000 Вт, 12 л, сенсор, 9 программ
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Аэрогриль JVC JK-MB060 черный, 2000 Вт, 12 л, сенсор, 9 программ
Мощный аэрогриль JVC на 2000 Вт легко справится с любыми кулинарными задачами. Вместительная чаша объёмом 12 литров позволит приготовить блюда для всей семьи или компании друзей. Сенсорное управление делает процесс особенно удобным и современным — всё под контролем одним касанием. Благодаря функции приготовления на пару ваши блюда будут не только вкусными, но и полезными. Поддержание тепла сохранит свежесть и аромат до подачи на стол, а таймер избавит от необходимости постоянно следить за процессом. Классический черный цвет впишется в любой интерьер кухни. Надёжный ТЭН-элемент гарантирует равномерный нагрев, а регулировка температуры даст свободу для самых разных рецептов.
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Теги товара: с тэном
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Теги товара: с тэном
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