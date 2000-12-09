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Аэрогриль JVC JK-MB060 черный, 2000 Вт, 12 л, сенсор, 9 программ купить с доставкой в Москве
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Аэрогриль JVC JK-MB060 черный, 2000 Вт, 12 л, сенсор, 9 программ

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Аэрогриль JVC JK-MB060 черный, 2000 Вт, 12 л, сенсор, 9 программ - фото 1
Аэрогриль JVC JK-MB060 черный, 2000 Вт, 12 л, сенсор, 9 программ - фото 2
Аэрогриль JVC JK-MB060 черный, 2000 Вт, 12 л, сенсор, 9 программ - фото 3
Аэрогриль JVC JK-MB060 черный, 2000 Вт, 12 л, сенсор, 9 программ - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2000
Цвет
черный
Комплектация
лоток для жира, решетка, вращающаяся корзина, вертел (с ухватом для вертеля), шампуры (8 шт), держатели шампуров (2 шт)
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль JVC JK-MB060 черный, 2000 Вт, 12 л, сенсор, 9 программ - фото 1
  • Аэрогриль JVC JK-MB060 черный, 2000 Вт, 12 л, сенсор, 9 программ - фото 2
  • Аэрогриль JVC JK-MB060 черный, 2000 Вт, 12 л, сенсор, 9 программ - фото 3
  • Аэрогриль JVC JK-MB060 черный, 2000 Вт, 12 л, сенсор, 9 программ - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739768
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Характеристики

Бренд
JVC
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2000
Цвет
черный
Комплектация
лоток для жира, решетка, вращающаяся корзина, вертел (с ухватом для вертеля), шампуры (8 шт), держатели шампуров (2 шт)
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х36х36
Вес, кг.
6.3

Описание товара Аэрогриль JVC JK-MB060 черный, 2000 Вт, 12 л, сенсор, 9 программ

Мощный аэрогриль JVC на 2000 Вт легко справится с любыми кулинарными задачами. Вместительная чаша объёмом 12 литров позволит приготовить блюда для всей семьи или компании друзей. Сенсорное управление делает процесс особенно удобным и современным — всё под контролем одним касанием. Благодаря функции приготовления на пару ваши блюда будут не только вкусными, но и полезными. Поддержание тепла сохранит свежесть и аромат до подачи на стол, а таймер избавит от необходимости постоянно следить за процессом. Классический черный цвет впишется в любой интерьер кухни. Надёжный ТЭН-элемент гарантирует равномерный нагрев, а регулировка температуры даст свободу для самых разных рецептов.



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль JVC JK-MB060 черный, 2000 Вт, 12 л, сенсор, 9 программ




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Характеристики
Бренд
JVC
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2000
Цвет
черный
Комплектация
лоток для жира, решетка, вращающаяся корзина, вертел (с ухватом для вертеля), шампуры (8 шт), держатели шампуров (2 шт)
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Развернуть
Нагревательный элемент
тэн
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный аэрогриль JVC на 2000 Вт легко справится с любыми кулинарными задачами. Вместительная чаша объёмом 12 литров позволит приготовить блюда для всей семьи или компании друзей. Сенсорное управление делает процесс особенно удобным и современным — всё под контролем одним касанием. Благодаря функции приготовления на пару ваши блюда будут не только вкусными, но и полезными. Поддержание тепла сохранит свежесть и аромат до подачи на стол, а таймер избавит от необходимости постоянно следить за процессом. Классический черный цвет впишется в любой интерьер кухни. Надёжный ТЭН-элемент гарантирует равномерный нагрев, а регулировка температуры даст свободу для самых разных рецептов.


Теги товара: с тэном
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Отзывы


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