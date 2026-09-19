Аэрогриль Kitfort КТ-2217
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Характеристики
Описание товара Аэрогриль Kitfort КТ-2217
Стильный аэрогриль Kitfort КТ-2217 может использоваться как аэрогриль, а также как аэрофритюрница и духовка и позволяет готовить большинство продуктов с минимальным количеством масла или вовсе без его добавления. Благодаря системе циркуляции горячего воздуха, продукты обжариваются равномерно со всех сторон, получаясь при этом нежными внутри и с хрустящей корочкой снаружи. Аэрогриль оснащён электронным управлением, он имеет 6 автоматических программ. На дисплее отображаются температура и время приготовления. Съёмный поддон и корзина имеют антипригарное покрытие, благодаря чему они легко чистятся после использования, а блюда можно готовить практически без добавления масла. Во избежание случайного нажатия кнопки извлечения корзины из поддона, на ручке прибора предусмотрена предохранительная крышка. Аэрогриль КТ-2217 имеет оригинальную форму и лаконичный дизайн. Благодаря форме корпуса он отлично впишется в вашу кухню и не займёт много места.
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Теги товара: мощные, с регулировкой температуры, с тэном
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Теги товара: мощные, с регулировкой температуры, с тэном
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