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Аэрогриль Kitfort КТ-2217 купить с доставкой в Москве
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Аэрогриль Kitfort КТ-2217

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Аэрогриль Kitfort КТ-2217 - фото 1
Аэрогриль Kitfort КТ-2217 - фото 2
Аэрогриль Kitfort КТ-2217 - фото 3
Аэрогриль Kitfort КТ-2217 - фото 4
Аэрогриль Kitfort КТ-2217 - фото 5
Аэрогриль Kitfort КТ-2217 - фото 6
Аэрогриль Kitfort КТ-2217 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
4.5
Мощность
1500 Вт
Цвет
белый
Комплектация
аэрогриль, корзина с ручкой, поддон, руководство по эксплуатации
Управление
электронное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2217 - фото 1
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2217 - фото 2
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2217 - фото 3
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2217 - фото 4
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2217 - фото 5
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2217 - фото 6
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2217 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 358856
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Аэрогриль
Страна производства
Китай
Объем, л
4.5
Мощность
1500 Вт
Цвет
белый
Комплектация
аэрогриль, корзина с ручкой, поддон, руководство по эксплуатации
Регулировка температуры
есть
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
электронное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
310 х 405 x 345 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х39х34
Вес, кг.
6.15

Описание товара Аэрогриль Kitfort КТ-2217

Стильный аэрогриль Kitfort КТ-2217 может использоваться как аэрогриль, а также как аэрофритюрница и духовка и позволяет готовить большинство продуктов с минимальным количеством масла или вовсе без его добавления. Благодаря системе циркуляции горячего воздуха, продукты обжариваются равномерно со всех сторон, получаясь при этом нежными внутри и с хрустящей корочкой снаружи. Аэрогриль оснащён электронным управлением, он имеет 6 автоматических программ. На дисплее отображаются температура и время приготовления. Съёмный поддон и корзина имеют антипригарное покрытие, благодаря чему они легко чистятся после использования, а блюда можно готовить практически без добавления масла. Во избежание случайного нажатия кнопки извлечения корзины из поддона, на ручке прибора предусмотрена предохранительная крышка. Аэрогриль КТ-2217 имеет оригинальную форму и лаконичный дизайн. Благодаря форме корпуса он отлично впишется в вашу кухню и не займёт много места.

Отзывы о товаре Аэрогриль Kitfort КТ-2217




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Аэрогриль
Страна производства
Китай
Объем, л
4.5
Мощность
1500 Вт
Цвет
белый
Комплектация
аэрогриль, корзина с ручкой, поддон, руководство по эксплуатации
Регулировка температуры
есть
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
электронное
Таймер
да
Развернуть
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
310 х 405 x 345 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный аэрогриль Kitfort КТ-2217 может использоваться как аэрогриль, а также как аэрофритюрница и духовка и позволяет готовить большинство продуктов с минимальным количеством масла или вовсе без его добавления. Благодаря системе циркуляции горячего воздуха, продукты обжариваются равномерно со всех сторон, получаясь при этом нежными внутри и с хрустящей корочкой снаружи. Аэрогриль оснащён электронным управлением, он имеет 6 автоматических программ. На дисплее отображаются температура и время приготовления. Съёмный поддон и корзина имеют антипригарное покрытие, благодаря чему они легко чистятся после использования, а блюда можно готовить практически без добавления масла. Во избежание случайного нажатия кнопки извлечения корзины из поддона, на ручке прибора предусмотрена предохранительная крышка. Аэрогриль КТ-2217 имеет оригинальную форму и лаконичный дизайн. Благодаря форме корпуса он отлично впишется в вашу кухню и не займёт много места.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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