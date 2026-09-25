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Аэрогриль Xiaomi Air Fryer 6.5L MAF-W6501 White (BHR083MEU) купить с доставкой в Москве
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Аэрогриль Xiaomi Air Fryer 6.5L MAF-W6501 White (BHR083MEU)

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Аэрогриль Xiaomi Air Fryer 6.5L MAF-W6501 White (BHR083MEU) - фото 1
Аэрогриль Xiaomi Air Fryer 6.5L MAF-W6501 White (BHR083MEU) - фото 2
Аэрогриль Xiaomi Air Fryer 6.5L MAF-W6501 White (BHR083MEU) - фото 3
Аэрогриль Xiaomi Air Fryer 6.5L MAF-W6501 White (BHR083MEU) - фото 4
Аэрогриль Xiaomi Air Fryer 6.5L MAF-W6501 White (BHR083MEU) - фото 5
Аэрогриль Xiaomi Air Fryer 6.5L MAF-W6501 White (BHR083MEU) - фото 6
Аэрогриль Xiaomi Air Fryer 6.5L MAF-W6501 White (BHR083MEU) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
6.5
Мощность
1700
Цвет
белый
Комплектация
аэрогриль, документация, решетка для гриля
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Xiaomi Air Fryer 6.5L MAF-W6501 White (BHR083MEU) - фото 1
  • Аэрогриль Xiaomi Air Fryer 6.5L MAF-W6501 White (BHR083MEU) - фото 2
  • Аэрогриль Xiaomi Air Fryer 6.5L MAF-W6501 White (BHR083MEU) - фото 3
  • Аэрогриль Xiaomi Air Fryer 6.5L MAF-W6501 White (BHR083MEU) - фото 4
  • Аэрогриль Xiaomi Air Fryer 6.5L MAF-W6501 White (BHR083MEU) - фото 5
  • Аэрогриль Xiaomi Air Fryer 6.5L MAF-W6501 White (BHR083MEU) - фото 6
  • Аэрогриль Xiaomi Air Fryer 6.5L MAF-W6501 White (BHR083MEU) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%
6 990 руб.  15 120 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 727403
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Аэрогриль Xiaomi Air Fryer 6.5L MAF-W6501 White (BHR083MEU)
6 990 руб. -54%
15 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
6.5
Мощность
1700
Цвет
белый
Комплектация
аэрогриль, документация, решетка для гриля
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
210
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
Циркуляция горячего воздуха 360° (без переворачивания), снижение жира до 88.3%, отсрочка старта, поддержание тепла, все съёмные части моются в посудомоечной машине
Габариты (ШxВxГ), мм
389 x 287 x 317 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х36х33
Вес, кг.
4.9

Описание товара Аэрогриль Xiaomi Air Fryer 6.5L MAF-W6501 White (BHR083MEU)

Откройте для себя новый стандарт кухонных приборов, который объединяет скорость, пользу для здоровья и невероятное удобство. Этот аэрогриль создан для тех, кто ценит свое время и здоровье, но не готов идти на компромисс со вкусом любимых блюд. С ним вы легко сможете готовить как для себя, так и для большой семьи, открывая безграничные возможности для кулинарных экспериментов.



Теги товара: 6 л, с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Xiaomi Air Fryer 6.5L MAF-W6501 White (BHR083MEU)




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
6.5
Мощность
1700
Цвет
белый
Комплектация
аэрогриль, документация, решетка для гриля
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
210
Управление
сенсорное
Развернуть
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
Циркуляция горячего воздуха 360° (без переворачивания), снижение жира до 88.3%, отсрочка старта, поддержание тепла, все съёмные части моются в посудомоечной машине
Габариты (ШxВxГ), мм
389 x 287 x 317 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте для себя новый стандарт кухонных приборов, который объединяет скорость, пользу для здоровья и невероятное удобство. Этот аэрогриль создан для тех, кто ценит свое время и здоровье, но не готов идти на компромисс со вкусом любимых блюд. С ним вы легко сможете готовить как для себя, так и для большой семьи, открывая безграничные возможности для кулинарных экспериментов.


Теги товара: 6 л, с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аэрогриль Xiaomi Air Fryer 6.5L MAF-W6501 White (BHR083MEU) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6990 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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