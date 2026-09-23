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Аэрогриль Midea MAF-CY85WK 8.5л 2200Вт черный купить с доставкой в Москве
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Аэрогриль Midea MAF-CY85WK 8.5л 2200Вт черный

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Аэрогриль Midea MAF-CY85WK 8.5л 2200Вт черный - фото 1
Аэрогриль Midea MAF-CY85WK 8.5л 2200Вт черный - фото 2
Аэрогриль Midea MAF-CY85WK 8.5л 2200Вт черный - фото 3
Аэрогриль Midea MAF-CY85WK 8.5л 2200Вт черный - фото 4
Аэрогриль Midea MAF-CY85WK 8.5л 2200Вт черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
8.5
Мощность
2200
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, решетка, документация, упаковка
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Midea MAF-CY85WK 8.5л 2200Вт черный - фото 1
  • Аэрогриль Midea MAF-CY85WK 8.5л 2200Вт черный - фото 2
  • Аэрогриль Midea MAF-CY85WK 8.5л 2200Вт черный - фото 3
  • Аэрогриль Midea MAF-CY85WK 8.5л 2200Вт черный - фото 4
  • Аэрогриль Midea MAF-CY85WK 8.5л 2200Вт черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732784
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Характеристики

Бренд
Midea
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
8.5
Мощность
2200
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, решетка, документация, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
230
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
485x331x375
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х38х34
Вес, кг.
6.1

Описание товара Аэрогриль Midea MAF-CY85WK 8.5л 2200Вт черный

Аэрогриль Midea MAF-CY85WK 8.5л 2200Вт черный



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Midea MAF-CY85WK 8.5л 2200Вт черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Midea
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
8.5
Мощность
2200
Цвет
черный
Комплектация
аэрогриль, решетка, документация, упаковка
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
40
Максимальная температура нагрева
230
Управление
сенсорное
Развернуть
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
485x331x375
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Midea MAF-CY85WK 8.5л 2200Вт черный


Теги товара: с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аэрогриль Midea MAF-CY85WK 8.5л 2200Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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