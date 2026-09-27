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Аэрогриль Kitfort КТ-2263 синий/черный, 1800 Вт, 6.3 л, сенсор, 8 программ купить с доставкой в Москве
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Аэрогриль Kitfort КТ-2263 синий/черный, 1800 Вт, 6.3 л, сенсор, 8 программ

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Аэрогриль Kitfort КТ-2263 синий/черный, 1800 Вт, 6.3 л, сенсор, 8 программ - фото 1
Аэрогриль Kitfort КТ-2263 синий/черный, 1800 Вт, 6.3 л, сенсор, 8 программ - фото 2
Аэрогриль Kitfort КТ-2263 синий/черный, 1800 Вт, 6.3 л, сенсор, 8 программ - фото 3
Аэрогриль Kitfort КТ-2263 синий/черный, 1800 Вт, 6.3 л, сенсор, 8 программ - фото 4
Аэрогриль Kitfort КТ-2263 синий/черный, 1800 Вт, 6.3 л, сенсор, 8 программ - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
синий, черный
Комплектация
Аэрогриль
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2263 синий/черный, 1800 Вт, 6.3 л, сенсор, 8 программ - фото 1
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2263 синий/черный, 1800 Вт, 6.3 л, сенсор, 8 программ - фото 2
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2263 синий/черный, 1800 Вт, 6.3 л, сенсор, 8 программ - фото 3
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2263 синий/черный, 1800 Вт, 6.3 л, сенсор, 8 программ - фото 4
  • Аэрогриль Kitfort КТ-2263 синий/черный, 1800 Вт, 6.3 л, сенсор, 8 программ - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739776
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
синий, черный
Комплектация
Аэрогриль
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
автоматическое отключение по окончании готовки, защита от перегрева, защита от детей, функция поддержания температуры, звуковой сигнал.
Габариты (ШxВxГ), мм
279?377?330 мм.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х37х32
Вес, кг.
5.99

Описание товара Аэрогриль Kitfort КТ-2263 синий/черный, 1800 Вт, 6.3 л, сенсор, 8 программ

Аэрогриль Kitfort мощностью 1800 Вт сочетает вместительный объём 6,3 л и точную настройку температуры от 80 до 200 °C. Два нагревательных элемента обеспечивают эффективный нагрев, а ТЭН подходит для приготовления разнообразных блюд в удобном формате аэрогриля. Сенсорное управление делает настройку простой и наглядной: выберите температуру, установите таймер и при необходимости включите поддержание тепла. Две чаши расширяют возможности приготовления, а чёрно-синий корпус выглядит выразительно и легко вписывается в современную кухню.



Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Kitfort КТ-2263 синий/черный, 1800 Вт, 6.3 л, сенсор, 8 программ




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
синий, черный
Комплектация
Аэрогриль
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
автоматическое отключение по окончании готовки, защита от перегрева, защита от детей, функция поддержания температуры, звуковой сигнал.
Габариты (ШxВxГ), мм
279?377?330 мм.
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Kitfort мощностью 1800 Вт сочетает вместительный объём 6,3 л и точную настройку температуры от 80 до 200 °C. Два нагревательных элемента обеспечивают эффективный нагрев, а ТЭН подходит для приготовления разнообразных блюд в удобном формате аэрогриля. Сенсорное управление делает настройку простой и наглядной: выберите температуру, установите таймер и при необходимости включите поддержание тепла. Две чаши расширяют возможности приготовления, а чёрно-синий корпус выглядит выразительно и легко вписывается в современную кухню.


Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аэрогриль Kitfort КТ-2263 синий/черный, 1800 Вт, 6.3 л, сенсор, 8 программ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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