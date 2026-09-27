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Аэрогриль Vitek VT-AF2001 серый, 2100 Вт, 6 л, сенсор, 13 программ купить с доставкой в Москве
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Аэрогриль Vitek VT-AF2001 серый, 2100 Вт, 6 л, сенсор, 13 программ

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Аэрогриль Vitek VT-AF2001 серый, 2100 Вт, 6 л, сенсор, 13 программ - фото 1
Аэрогриль Vitek VT-AF2001 серый, 2100 Вт, 6 л, сенсор, 13 программ - фото 2
Аэрогриль Vitek VT-AF2001 серый, 2100 Вт, 6 л, сенсор, 13 программ - фото 3
Аэрогриль Vitek VT-AF2001 серый, 2100 Вт, 6 л, сенсор, 13 программ - фото 4
Аэрогриль Vitek VT-AF2001 серый, 2100 Вт, 6 л, сенсор, 13 программ - фото 5
Аэрогриль Vitek VT-AF2001 серый, 2100 Вт, 6 л, сенсор, 13 программ - фото 6
Аэрогриль Vitek VT-AF2001 серый, 2100 Вт, 6 л, сенсор, 13 программ - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2100
Цвет
серый
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Vitek VT-AF2001 серый, 2100 Вт, 6 л, сенсор, 13 программ - фото 1
  • Аэрогриль Vitek VT-AF2001 серый, 2100 Вт, 6 л, сенсор, 13 программ - фото 2
  • Аэрогриль Vitek VT-AF2001 серый, 2100 Вт, 6 л, сенсор, 13 программ - фото 3
  • Аэрогриль Vitek VT-AF2001 серый, 2100 Вт, 6 л, сенсор, 13 программ - фото 4
  • Аэрогриль Vitek VT-AF2001 серый, 2100 Вт, 6 л, сенсор, 13 программ - фото 5
  • Аэрогриль Vitek VT-AF2001 серый, 2100 Вт, 6 л, сенсор, 13 программ - фото 6
  • Аэрогриль Vitek VT-AF2001 серый, 2100 Вт, 6 л, сенсор, 13 программ - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739830
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2100
Цвет
серый
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
50
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х35х35
Вес, кг.
5.85

Описание товара Аэрогриль Vitek VT-AF2001 серый, 2100 Вт, 6 л, сенсор, 13 программ

VITEK представляет аэрогриль, который преобразит ваше представление о домашней кухне. Вместительный объём 6 литров позволяет готовить как для всей семьи, так и для гостей. Наличие двух чаш и двух нагревательных элементов открывает возможность одновременно готовить несколько блюд — экономьте время без потери вкуса. Температурный диапазон от мягких 50 °C до внушительных 200 °C подойдёт для всего: от нежной выпечки до румяных запеканок. Мощность 2100 Вт обеспечивает быстрый разогрев, а технология нагрева с помощью ТЭНа даёт стабильный результат. Сенсорное управление делает процесс максимально современным и удобным — никаких лишних усилий, только точность, скорость и удовольствие. Функция приготовления на пару оценят поклонники здорового питания, а таймер позволит полностью контролировать время — забудьте о пересушенных блюдах. Лаконичный серый цвет хорошо впишется в любой интерьер, а вес всего 5 кг обеспечит мобильность. VITEK — идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и многообразие на кухне.



Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Vitek VT-AF2001 серый, 2100 Вт, 6 л, сенсор, 13 программ




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2100
Цвет
серый
Регулировка температуры
да
Количество чаш
2
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
50
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Нагревательный элемент
тэн
Страна производитель
Китай
Описание
VITEK представляет аэрогриль, который преобразит ваше представление о домашней кухне. Вместительный объём 6 литров позволяет готовить как для всей семьи, так и для гостей. Наличие двух чаш и двух нагревательных элементов открывает возможность одновременно готовить несколько блюд — экономьте время без потери вкуса. Температурный диапазон от мягких 50 °C до внушительных 200 °C подойдёт для всего: от нежной выпечки до румяных запеканок. Мощность 2100 Вт обеспечивает быстрый разогрев, а технология нагрева с помощью ТЭНа даёт стабильный результат. Сенсорное управление делает процесс максимально современным и удобным — никаких лишних усилий, только точность, скорость и удовольствие. Функция приготовления на пару оценят поклонники здорового питания, а таймер позволит полностью контролировать время — забудьте о пересушенных блюдах. Лаконичный серый цвет хорошо впишется в любой интерьер, а вес всего 5 кг обеспечит мобильность. VITEK — идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и многообразие на кухне.


Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
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Отзывы


Аэрогриль Vitek VT-AF2001 серый, 2100 Вт, 6 л, сенсор, 13 программ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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