Аэрогриль Vitek VT-AF2001 серый, 2100 Вт, 6 л, сенсор, 13 программ
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Аэрогриль Vitek VT-AF2001 серый, 2100 Вт, 6 л, сенсор, 13 программ
VITEK представляет аэрогриль, который преобразит ваше представление о домашней кухне. Вместительный объём 6 литров позволяет готовить как для всей семьи, так и для гостей. Наличие двух чаш и двух нагревательных элементов открывает возможность одновременно готовить несколько блюд — экономьте время без потери вкуса. Температурный диапазон от мягких 50 °C до внушительных 200 °C подойдёт для всего: от нежной выпечки до румяных запеканок. Мощность 2100 Вт обеспечивает быстрый разогрев, а технология нагрева с помощью ТЭНа даёт стабильный результат. Сенсорное управление делает процесс максимально современным и удобным — никаких лишних усилий, только точность, скорость и удовольствие. Функция приготовления на пару оценят поклонники здорового питания, а таймер позволит полностью контролировать время — забудьте о пересушенных блюдах. Лаконичный серый цвет хорошо впишется в любой интерьер, а вес всего 5 кг обеспечит мобильность. VITEK — идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и многообразие на кухне.
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Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
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Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
Отзывы о товаре Аэрогриль Vitek VT-AF2001 серый, 2100 Вт, 6 л, сенсор, 13 программ