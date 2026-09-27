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Аэрогриль Kitfort КТ-8154 6.5л 1600Вт черный купить с доставкой в Москве
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Аэрогриль Kitfort КТ-8154 6.5л 1600Вт черный

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Аэрогриль Kitfort КТ-8154 6.5л 1600Вт черный - фото 1
Аэрогриль Kitfort КТ-8154 6.5л 1600Вт черный - фото 2
Аэрогриль Kitfort КТ-8154 6.5л 1600Вт черный - фото 3
Аэрогриль Kitfort КТ-8154 6.5л 1600Вт черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль Kitfort КТ-8154 6.5л 1600Вт черный - фото 1
  • Аэрогриль Kitfort КТ-8154 6.5л 1600Вт черный - фото 2
  • Аэрогриль Kitfort КТ-8154 6.5л 1600Вт черный - фото 3
  • Аэрогриль Kitfort КТ-8154 6.5л 1600Вт черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739781
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
27.9х33х37.7 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х37х32
Вес, кг.
6.1

Описание товара Аэрогриль Kitfort КТ-8154 6.5л 1600Вт черный

Аэрогриль Kitfort мощностью 1600 Вт и объёмом 6,5 л — вместительное решение для приготовления блюд без лишней суеты. Сенсорное управление помогает удобно задавать параметры, а регулировка температуры в диапазоне от 80 до 200 °C позволяет подобрать подходящий нагрев для разных задач. Встроенный таймер упрощает контроль приготовления, а функция поддержания тепла сохраняет блюдо тёплым после завершения работы. Одна чаша и один нагревательный элемент ТЭН делают конструкцию понятной и практичной. Чёрный цвет придаёт аэрогрилю сдержанный современный вид.



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль Kitfort КТ-8154 6.5л 1600Вт черный




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1800
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Поддержание тепла
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
27.9х33х37.7 см
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль Kitfort мощностью 1600 Вт и объёмом 6,5 л — вместительное решение для приготовления блюд без лишней суеты. Сенсорное управление помогает удобно задавать параметры, а регулировка температуры в диапазоне от 80 до 200 °C позволяет подобрать подходящий нагрев для разных задач. Встроенный таймер упрощает контроль приготовления, а функция поддержания тепла сохраняет блюдо тёплым после завершения работы. Одна чаша и один нагревательный элемент ТЭН делают конструкцию понятной и практичной. Чёрный цвет придаёт аэрогрилю сдержанный современный вид.


Теги товара: с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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