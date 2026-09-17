Аэрогриль Kitfort КТ-2202
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
3.2
Мощность
1500
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль, документация, корзина
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 176855
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
3.2
Мощность
1500
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль, документация, корзина
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Поддержание тепла
нет
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
332 х 280 х 331 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х35х34
Вес, кг.
5.5
Описание товара Аэрогриль Kitfort КТ-2202
Аэрогриль KITFORT KT-2202 обжаривает продукты равномерно со всех сторон, они получаются при этом нежными внутри и с хрустящей корочкой снаружи. В вашем распоряжении 8 автоматических программ. Для тех, кто любит самостоятельно контролировать процесс, есть возможность изменять температуру и время в процессе приготовления. Съёмный поддон и корзина имеют антипригарное покрытие, благодаря чему они легко отмываются после использования.
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Теги товара: с тэном
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Аэрогриль
Объем, л
3.2
Мощность
1500
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль, документация, корзина
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
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Поддержание тепла
нет
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
332 х 280 х 331 мм
Страна производитель
Китай
Аэрогриль KITFORT KT-2202 обжаривает продукты равномерно со всех сторон, они получаются при этом нежными внутри и с хрустящей корочкой снаружи. В вашем распоряжении 8 автоматических программ. Для тех, кто любит самостоятельно контролировать процесс, есть возможность изменять температуру и время в процессе приготовления. Съёмный поддон и корзина имеют антипригарное покрытие, благодаря чему они легко отмываются после использования.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Электрошашлычницы, мощные, Большого объема, 5 л, с регулировкой температуры, с двумя ТЭНами, с механическим управлением, 6 л
Теги товара: с тэном
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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