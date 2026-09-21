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Пылесос ручной Karcher CVH 3 Plus 70Вт белый купить с доставкой в Москве
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Пылесос ручной Karcher CVH 3 Plus 70Вт белый

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Пылесос ручной Karcher CVH 3 Plus 70Вт белый - фото 1
Пылесос ручной Karcher CVH 3 Plus 70Вт белый - фото 2
Пылесос ручной Karcher CVH 3 Plus 70Вт белый - фото 3
Пылесос ручной Karcher CVH 3 Plus 70Вт белый - фото 4
Пылесос ручной Karcher CVH 3 Plus 70Вт белый - фото 5
Пылесос ручной Karcher CVH 3 Plus 70Вт белый - фото 6
Пылесос ручной Karcher CVH 3 Plus 70Вт белый - фото 7
Пылесос ручной Karcher CVH 3 Plus 70Вт белый - фото 8
Пылесос ручной Karcher CVH 3 Plus 70Вт белый - фото 9
Пылесос ручной Karcher CVH 3 Plus 70Вт белый - фото 10
Пылесос ручной Karcher CVH 3 Plus 70Вт белый - фото 11
Пылесос ручной Karcher CVH 3 Plus 70Вт белый - фото 12
Пылесос ручной Karcher CVH 3 Plus 70Вт белый - фото 13
Пылесос ручной Karcher CVH 3 Plus 70Вт белый - фото 14
Пылесос ручной Karcher CVH 3 Plus 70Вт белый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос ручной
Основной цвет
белый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.15 л
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность, Вт
70
Мощность всасывания, Вт
70 Вт
Время работы от аккумулятора
10 мин
  • Пылесос ручной Karcher CVH 3 Plus 70Вт белый - фото 1
  • Пылесос ручной Karcher CVH 3 Plus 70Вт белый - фото 2
  • Пылесос ручной Karcher CVH 3 Plus 70Вт белый - фото 3
  • Пылесос ручной Karcher CVH 3 Plus 70Вт белый - фото 4
  • Пылесос ручной Karcher CVH 3 Plus 70Вт белый - фото 5
  • Пылесос ручной Karcher CVH 3 Plus 70Вт белый - фото 6
  • Пылесос ручной Karcher CVH 3 Plus 70Вт белый - фото 7
  • Пылесос ручной Karcher CVH 3 Plus 70Вт белый - фото 8
  • Пылесос ручной Karcher CVH 3 Plus 70Вт белый - фото 9
  • Пылесос ручной Karcher CVH 3 Plus 70Вт белый - фото 10
  • Пылесос ручной Karcher CVH 3 Plus 70Вт белый - фото 11
  • Пылесос ручной Karcher CVH 3 Plus 70Вт белый - фото 12
  • Пылесос ручной Karcher CVH 3 Plus 70Вт белый - фото 13
  • Пылесос ручной Karcher CVH 3 Plus 70Вт белый - фото 14
  • Пылесос ручной Karcher CVH 3 Plus 70Вт белый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706584
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Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Пылесос ручной
Труба всасывания
цельная
Основной цвет
белый
Комплектация
пылесос, база для зарядки, блок питания, документация, насадка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.15 л
Регулятор мощности
на ручке
Дополнительные функции
моющийся фильтр
Уровень шума
78
Источник питания
аккумулятор
Потребляемая мощность, Вт
70
Мощность всасывания, Вт
70 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2000
Время работы от аккумулятора
10 мин
Время зарядки
240 мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х22х12
Вес, кг.
1.8

Описание товара Пылесос ручной Karcher CVH 3 Plus 70Вт белый

Ручной пылесос KARCHER CVH 3 Plus - это современное устройство для уборки дома, которое сочетает в себе высокую производительность и удобство использования. Пылесос оснащен мощным двигателем, который обеспечивает высокую силу всасывания. Это позволяет эффективно удалять пыль и грязь с различных поверхностей, включая ковры и мягкую мебель. Устройство оснащено фильтром HEPA 12, который обеспечивает тонкую очистку воздуха от мельчайших частиц пыли и аллергенов. Это делает воздух в помещении чистым и безопасным для дыхания. Пылесос имеет компактные размеры и легкий вес, что позволяет легко перемещать его по дому.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Пылесос ручной Karcher CVH 3 Plus 70Вт белый




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Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Пылесос ручной
Труба всасывания
цельная
Основной цвет
белый
Комплектация
пылесос, база для зарядки, блок питания, документация, насадка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
0.15 л
Регулятор мощности
на ручке
Дополнительные функции
моющийся фильтр
Уровень шума
78
Источник питания
аккумулятор
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
70
Мощность всасывания, Вт
70 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2000
Время работы от аккумулятора
10 мин
Время зарядки
240 мин
Страна производитель
Китай
Описание
Ручной пылесос KARCHER CVH 3 Plus - это современное устройство для уборки дома, которое сочетает в себе высокую производительность и удобство использования. Пылесос оснащен мощным двигателем, который обеспечивает высокую силу всасывания. Это позволяет эффективно удалять пыль и грязь с различных поверхностей, включая ковры и мягкую мебель. Устройство оснащено фильтром HEPA 12, который обеспечивает тонкую очистку воздуха от мельчайших частиц пыли и аллергенов. Это делает воздух в помещении чистым и безопасным для дыхания. Пылесос имеет компактные размеры и легкий вес, что позволяет легко перемещать его по дому.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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