Пылесос вертикальный паровой Kitfort 2 в 1 Kitfort КТ-575-1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
КТ-575-1
Емкость пылесборника
подача пара, регулятор мощности на корпусе
Источник питания
от 1.0 до 1.5
Мощность всасывания, Вт
0 Вт
Время работы от аккумулятора
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%11 270 руб. 19 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 311804
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
КТ-575-1
Труба всасывания
контейнер
Емкость пылесборника
подача пара, регулятор мощности на корпусе
Регулятор мощности
1600
Уровень шума
0
Источник питания
от 1.0 до 1.5
Мощность всасывания, Вт
0 Вт
Тип аккумулятора комплекте
вертикальный паровой
Емкость аккумуляторов, mAh
8
Время работы от аккумулятора
нет
Время зарядки
от 5.0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х30х25
Вес, кг.
7.7
Описание товара Пылесос вертикальный паровой Kitfort 2 в 1 Kitfort КТ-575-1
Вертикальные пылесосы
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, для сухой уборки, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
КТ-575-1
Труба всасывания
контейнер
Емкость пылесборника
подача пара, регулятор мощности на корпусе
Регулятор мощности
1600
Уровень шума
0
Источник питания
от 1.0 до 1.5
Мощность всасывания, Вт
0 Вт
Тип аккумулятора комплекте
вертикальный паровой
Емкость аккумуляторов, mAh
8
Время работы от аккумулятора
нет
Время зарядки
от 5.0
Развернуть
Страна производитель
Китай
Вертикальные пылесосы
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, для сухой уборки, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, для сухой уборки, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Достоинства:
Удобство в использовании, качественная уборка, многофункциональность, хорошая комплектация, приятные подарки, которые приложены к каждой продукции Kitfort,понятная инструкция
Недостатки:
Пока что не обнаружены
Комментарий:
Доставили очень быстро, удостоверившись, что удобно получить заказ, без царапин и тп, вся комплектация на месте. Рекомендую!
Пылесос вертикальный паровой Kitfort 2 в 1 Kitfort КТ-575-1 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пылесос вертикальный паровой Kitfort 2 в 1 Kitfort КТ-575-1
Достоинства:
Удобство в использовании, качественная уборка, многофункциональность, хорошая комплектация, приятные подарки, которые приложены к каждой продукции Kitfort,понятная инструкция
Недостатки:
Пока что не обнаружены
Комментарий:
Доставили очень быстро, удостоверившись, что удобно получить заказ, без царапин и тп, вся комплектация на месте. Рекомендую!