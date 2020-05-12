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Пылесос вертикальный паровой Kitfort 2 в 1 Kitfort КТ-575-1 купить с доставкой в Москве
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Пылесос вертикальный паровой Kitfort 2 в 1 Kitfort КТ-575-1

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Пылесос вертикальный паровой Kitfort 2 в 1 Kitfort КТ-575-1 - фото 1
Пылесос вертикальный паровой Kitfort 2 в 1 Kitfort КТ-575-1 - фото 2
Пылесос вертикальный паровой Kitfort 2 в 1 Kitfort КТ-575-1 - фото 3
Пылесос вертикальный паровой Kitfort 2 в 1 Kitfort КТ-575-1 - фото 4
Пылесос вертикальный паровой Kitfort 2 в 1 Kitfort КТ-575-1 - фото 5
Пылесос вертикальный паровой Kitfort 2 в 1 Kitfort КТ-575-1 - фото 6
Пылесос вертикальный паровой Kitfort 2 в 1 Kitfort КТ-575-1 - фото 7
Пылесос вертикальный паровой Kitfort 2 в 1 Kitfort КТ-575-1 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
КТ-575-1
Емкость пылесборника
подача пара, регулятор мощности на корпусе
Источник питания
от 1.0 до 1.5
Мощность всасывания, Вт
0 Вт
Время работы от аккумулятора
нет
  • Пылесос вертикальный паровой Kitfort 2 в 1 Kitfort КТ-575-1 - фото 1
  • Пылесос вертикальный паровой Kitfort 2 в 1 Kitfort КТ-575-1 - фото 2
  • Пылесос вертикальный паровой Kitfort 2 в 1 Kitfort КТ-575-1 - фото 3
  • Пылесос вертикальный паровой Kitfort 2 в 1 Kitfort КТ-575-1 - фото 4
  • Пылесос вертикальный паровой Kitfort 2 в 1 Kitfort КТ-575-1 - фото 5
  • Пылесос вертикальный паровой Kitfort 2 в 1 Kitfort КТ-575-1 - фото 6
  • Пылесос вертикальный паровой Kitfort 2 в 1 Kitfort КТ-575-1 - фото 7
  • Пылесос вертикальный паровой Kitfort 2 в 1 Kitfort КТ-575-1 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
11 270 руб.  19 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 311804
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
КТ-575-1
Труба всасывания
контейнер
Емкость пылесборника
подача пара, регулятор мощности на корпусе
Регулятор мощности
1600
Уровень шума
0
Источник питания
от 1.0 до 1.5
Мощность всасывания, Вт
0 Вт
Тип аккумулятора комплекте
вертикальный паровой
Емкость аккумуляторов, mAh
8
Время работы от аккумулятора
нет
Время зарядки
от 5.0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х30х25
Вес, кг.
7.7

Описание товара Пылесос вертикальный паровой Kitfort 2 в 1 Kitfort КТ-575-1

Вертикальные пылесосы

Отзывы о товаре Пылесос вертикальный паровой Kitfort 2 в 1 Kitfort КТ-575-1

12.05.2020
Людмила

Достоинства:
Удобство в использовании, качественная уборка, многофункциональность, хорошая комплектация, приятные подарки, которые приложены к каждой продукции Kitfort,понятная инструкция

Недостатки:
Пока что не обнаружены

Комментарий:
Доставили очень быстро, удостоверившись, что удобно получить заказ, без царапин и тп, вся комплектация на месте. Рекомендую!



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
КТ-575-1
Труба всасывания
контейнер
Емкость пылесборника
подача пара, регулятор мощности на корпусе
Регулятор мощности
1600
Уровень шума
0
Источник питания
от 1.0 до 1.5
Мощность всасывания, Вт
0 Вт
Тип аккумулятора комплекте
вертикальный паровой
Емкость аккумуляторов, mAh
8
Время работы от аккумулятора
нет
Время зарядки
от 5.0
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальные пылесосы
Самовывоз
Доставка
Отзывы
12.05.2020
Людмила

Достоинства:
Удобство в использовании, качественная уборка, многофункциональность, хорошая комплектация, приятные подарки, которые приложены к каждой продукции Kitfort,понятная инструкция

Недостатки:
Пока что не обнаружены

Комментарий:
Доставили очень быстро, удостоверившись, что удобно получить заказ, без царапин и тп, вся комплектация на месте. Рекомендую!


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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