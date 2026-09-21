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Тостер Vitek VT-1582 750Вт белый купить с доставкой в Москве
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Тостер Vitek VT-1582 750Вт белый

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Тостер Vitek VT-1582 750Вт белый - фото 1
Тостер Vitek VT-1582 750Вт белый - фото 2
Тостер Vitek VT-1582 750Вт белый - фото 3
Тостер Vitek VT-1582 750Вт белый - фото 4
Тостер Vitek VT-1582 750Вт белый - фото 5
Тостер Vitek VT-1582 750Вт белый - фото 6
Тостер Vitek VT-1582 750Вт белый - фото 7
Тостер Vitek VT-1582 750Вт белый - фото 8
Тостер Vitek VT-1582 750Вт белый - фото 9
Тостер Vitek VT-1582 750Вт белый - фото 10
Тостер Vitek VT-1582 750Вт белый - фото 11
Тостер Vitek VT-1582 750Вт белый - фото 12
Тостер Vitek VT-1582 750Вт белый - фото 13
Тостер Vitek VT-1582 750Вт белый - фото 14
Тостер Vitek VT-1582 750Вт белый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостеры
  • Тостер Vitek VT-1582 750Вт белый - фото 1
  • Тостер Vitek VT-1582 750Вт белый - фото 2
  • Тостер Vitek VT-1582 750Вт белый - фото 3
  • Тостер Vitek VT-1582 750Вт белый - фото 4
  • Тостер Vitek VT-1582 750Вт белый - фото 5
  • Тостер Vitek VT-1582 750Вт белый - фото 6
  • Тостер Vitek VT-1582 750Вт белый - фото 7
  • Тостер Vitek VT-1582 750Вт белый - фото 8
  • Тостер Vitek VT-1582 750Вт белый - фото 9
  • Тостер Vitek VT-1582 750Вт белый - фото 10
  • Тостер Vitek VT-1582 750Вт белый - фото 11
  • Тостер Vitek VT-1582 750Вт белый - фото 12
  • Тостер Vitek VT-1582 750Вт белый - фото 13
  • Тостер Vitek VT-1582 750Вт белый - фото 14
  • Тостер Vitek VT-1582 750Вт белый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704172
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Тостеры
Размеры в упаковке, см
53х39х32
Вес, кг.
1.4

Описание товара Тостер Vitek VT-1582 750Вт белый

Тостер VITEK VT-1582 W обладает небольшим размером, прост в эксплуатации и готов к экспериментам. Размораживайте или подогревайте хлеб: регулируйте степень обжаривания или приготовьте одновременно 2 тоста. С этим прибором вы создадите свои фирменные снеки!

Отзывы о товаре Тостер Vitek VT-1582 750Вт белый




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Тостеры
Описание
Тостер VITEK VT-1582 W обладает небольшим размером, прост в эксплуатации и готов к экспериментам. Размораживайте или подогревайте хлеб: регулируйте степень обжаривания или приготовьте одновременно 2 тоста. С этим прибором вы создадите свои фирменные снеки!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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