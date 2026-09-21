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Тостер Vitek VT-1570 800Вт стальной купить с доставкой в Москве
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Тостер Vitek VT-1570 800Вт стальной

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Тостер Vitek VT-1570 800Вт стальной - фото 1
Тостер Vitek VT-1570 800Вт стальной - фото 2
Тостер Vitek VT-1570 800Вт стальной - фото 3
Тостер Vitek VT-1570 800Вт стальной - фото 4
Тостер Vitek VT-1570 800Вт стальной - фото 5
Тостер Vitek VT-1570 800Вт стальной - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
металл
Мощность
800 Вт
Основной цвет
серебро
Количество отделений
2
Количество тостов
2
  • Тостер Vitek VT-1570 800Вт стальной - фото 1
  • Тостер Vitek VT-1570 800Вт стальной - фото 2
  • Тостер Vitek VT-1570 800Вт стальной - фото 3
  • Тостер Vitek VT-1570 800Вт стальной - фото 4
  • Тостер Vitek VT-1570 800Вт стальной - фото 5
  • Тостер Vitek VT-1570 800Вт стальной - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703991
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Тостеры
Длина сетевого шнура
1
Прочее
отсек для хранения шнура, термоизолированный корпус
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Тип управления
механическое
Функции и особенности
функция разморозки, функция подогрева
Материал корпуса
металл
Мощность
800 Вт
Основной цвет
серебро
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х23х21
Вес, кг.
1.9

Описание товара Тостер Vitek VT-1570 800Вт стальной

Безупречно подрумянить даже крупные ломтики хлеба поможет вам стальной тостер VITEK VT-1570, имеющий увеличенные слоты. Вы можете самостоятельно выбирать степень прожарки (в приборе предусмотрены 7 позиций), а также останавливать процесс в любую минуту! Приятному «общению» с устройством способствует световая индикация режима приготовления. Также у тостера есть режимы подогрева и размораживания.

Отзывы о товаре Тостер Vitek VT-1570 800Вт стальной




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Тостеры
Длина сетевого шнура
1
Прочее
отсек для хранения шнура, термоизолированный корпус
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Тип управления
механическое
Функции и особенности
функция разморозки, функция подогрева
Материал корпуса
металл
Мощность
800 Вт
Основной цвет
серебро
Количество отделений
2
Развернуть
Количество тостов
2
Страна производитель
Китай
Описание
Безупречно подрумянить даже крупные ломтики хлеба поможет вам стальной тостер VITEK VT-1570, имеющий увеличенные слоты. Вы можете самостоятельно выбирать степень прожарки (в приборе предусмотрены 7 позиций), а также останавливать процесс в любую минуту! Приятному «общению» с устройством способствует световая индикация режима приготовления. Также у тостера есть режимы подогрева и размораживания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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