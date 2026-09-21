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Аэрогриль Hyundai HYF-4055 1500Вт белый/черный купить с доставкой в Москве
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Аэрогриль Hyundai HYF-4055 1500Вт белый/черный

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Аэрогриль Hyundai HYF-4055 1500Вт белый/черный - фото 1
Аэрогриль Hyundai HYF-4055 1500Вт белый/черный - фото 2
Аэрогриль Hyundai HYF-4055 1500Вт белый/черный - фото 3
Аэрогриль Hyundai HYF-4055 1500Вт белый/черный - фото 4
Аэрогриль Hyundai HYF-4055 1500Вт белый/черный - фото 5
Аэрогриль Hyundai HYF-4055 1500Вт белый/черный - фото 6
Аэрогриль Hyundai HYF-4055 1500Вт белый/черный - фото 7
Аэрогриль Hyundai HYF-4055 1500Вт белый/черный - фото 8
Аэрогриль Hyundai HYF-4055 1500Вт белый/черный - фото 9
Аэрогриль Hyundai HYF-4055 1500Вт белый/черный - фото 10
Аэрогриль Hyundai HYF-4055 1500Вт белый/черный - фото 11
Аэрогриль Hyundai HYF-4055 1500Вт белый/черный - фото 12
Аэрогриль Hyundai HYF-4055 1500Вт белый/черный - фото 13
Аэрогриль Hyundai HYF-4055 1500Вт белый/черный - фото 14
Аэрогриль Hyundai HYF-4055 1500Вт белый/черный - фото 15
Аэрогриль Hyundai HYF-4055 1500Вт белый/черный - фото 16
Аэрогриль Hyundai HYF-4055 1500Вт белый/черный - фото 17
Аэрогриль Hyundai HYF-4055 1500Вт белый/черный - фото 18
Аэрогриль Hyundai HYF-4055 1500Вт белый/черный - фото 19
Аэрогриль Hyundai HYF-4055 1500Вт белый/черный - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогрили
  • Аэрогриль Hyundai HYF-4055 1500Вт белый/черный - фото 1
  • Аэрогриль Hyundai HYF-4055 1500Вт белый/черный - фото 2
  • Аэрогриль Hyundai HYF-4055 1500Вт белый/черный - фото 3
  • Аэрогриль Hyundai HYF-4055 1500Вт белый/черный - фото 4
  • Аэрогриль Hyundai HYF-4055 1500Вт белый/черный - фото 5
  • Аэрогриль Hyundai HYF-4055 1500Вт белый/черный - фото 6
  • Аэрогриль Hyundai HYF-4055 1500Вт белый/черный - фото 7
  • Аэрогриль Hyundai HYF-4055 1500Вт белый/черный - фото 8
  • Аэрогриль Hyundai HYF-4055 1500Вт белый/черный - фото 9
  • Аэрогриль Hyundai HYF-4055 1500Вт белый/черный - фото 10
  • Аэрогриль Hyundai HYF-4055 1500Вт белый/черный - фото 11
  • Аэрогриль Hyundai HYF-4055 1500Вт белый/черный - фото 12
  • Аэрогриль Hyundai HYF-4055 1500Вт белый/черный - фото 13
  • Аэрогриль Hyundai HYF-4055 1500Вт белый/черный - фото 14
  • Аэрогриль Hyundai HYF-4055 1500Вт белый/черный - фото 15
  • Аэрогриль Hyundai HYF-4055 1500Вт белый/черный - фото 16
  • Аэрогриль Hyundai HYF-4055 1500Вт белый/черный - фото 17
  • Аэрогриль Hyundai HYF-4055 1500Вт белый/черный - фото 18
  • Аэрогриль Hyundai HYF-4055 1500Вт белый/черный - фото 19
  • Аэрогриль Hyundai HYF-4055 1500Вт белый/черный - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703521
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Аэрогрили
Размеры в упаковке, см
40х31х31
Вес, кг.
5.1

Описание товара Аэрогриль Hyundai HYF-4055 1500Вт белый/черный

Мощный и функциональный аэрогриль Hyundai HYF-4055 способен перевернуть представления о приготовлении блюд, сделав этот процесс максимально простым и удобным. Рельефное дно корзины, возможность регулировки температуры и времени приготовления, а также выбор автоматических программ с оптимальными параметрами позволят добиваться оптимального результата за рекордно короткий срок.

Отзывы о товаре Аэрогриль Hyundai HYF-4055 1500Вт белый/черный




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Аэрогрили
Описание
Мощный и функциональный аэрогриль Hyundai HYF-4055 способен перевернуть представления о приготовлении блюд, сделав этот процесс максимально простым и удобным. Рельефное дно корзины, возможность регулировки температуры и времени приготовления, а также выбор автоматических программ с оптимальными параметрами позволят добиваться оптимального результата за рекордно короткий срок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аэрогриль Hyundai HYF-4055 1500Вт белый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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