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Источник бесперебойного питания Штиль SW300SL 225Вт 300ВА серый купить с доставкой в Москве
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Источник бесперебойного питания Штиль SW300SL 225Вт 300ВА серый

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Источник бесперебойного питания Штиль SW300SL 225Вт 300ВА серый - фото 1
Источник бесперебойного питания Штиль SW300SL 225Вт 300ВА серый - фото 2
Источник бесперебойного питания Штиль SW300SL 225Вт 300ВА серый - фото 3
Источник бесперебойного питания Штиль SW300SL 225Вт 300ВА серый - фото 4
Источник бесперебойного питания Штиль SW300SL 225Вт 300ВА серый - фото 5
Источник бесперебойного питания Штиль SW300SL 225Вт 300ВА серый - фото 6
Источник бесперебойного питания Штиль SW300SL 225Вт 300ВА серый - фото 7
Источник бесперебойного питания Штиль SW300SL 225Вт 300ВА серый - фото 8
Источник бесперебойного питания Штиль SW300SL 225Вт 300ВА серый - фото 9
Источник бесперебойного питания Штиль SW300SL 225Вт 300ВА серый - фото 10
Источник бесперебойного питания Штиль SW300SL 225Вт 300ВА серый - фото 11
Источник бесперебойного питания Штиль SW300SL 225Вт 300ВА серый - фото 12
Источник бесперебойного питания Штиль SW300SL 225Вт 300ВА серый - фото 13
Источник бесперебойного питания Штиль SW300SL 225Вт 300ВА серый - фото 14
Источник бесперебойного питания Штиль SW300SL 225Вт 300ВА серый - фото 15
Источник бесперебойного питания Штиль SW300SL 225Вт 300ВА серый - фото 16
Источник бесперебойного питания Штиль SW300SL 225Вт 300ВА серый - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Активная мощность, Вт
225
Полная мощность, ВА
300
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
8
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
1
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW300SL 225Вт 300ВА серый - фото 1
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW300SL 225Вт 300ВА серый - фото 2
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW300SL 225Вт 300ВА серый - фото 3
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW300SL 225Вт 300ВА серый - фото 4
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW300SL 225Вт 300ВА серый - фото 5
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW300SL 225Вт 300ВА серый - фото 6
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW300SL 225Вт 300ВА серый - фото 7
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW300SL 225Вт 300ВА серый - фото 8
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW300SL 225Вт 300ВА серый - фото 9
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW300SL 225Вт 300ВА серый - фото 10
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW300SL 225Вт 300ВА серый - фото 11
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW300SL 225Вт 300ВА серый - фото 12
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW300SL 225Вт 300ВА серый - фото 13
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW300SL 225Вт 300ВА серый - фото 14
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW300SL 225Вт 300ВА серый - фото 15
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW300SL 225Вт 300ВА серый - фото 16
  • Источник бесперебойного питания Штиль SW300SL 225Вт 300ВА серый - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702776
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Характеристики

Бренд
stihl
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
светодиодные индикаторы
Активная мощность, Вт
225
Полная мощность, ВА
300
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
8
Мин. входное напряжение, В
90
Макс. входное напряжение, В
295
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
1
Количество розеток с питанием от батареи
1
Габаритные размеры (ШхВхГ)
285x283x93 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х28х9
Вес, кг.
6.81

Описание товара Источник бесперебойного питания Штиль SW300SL 225Вт 300ВА серый

Источники бесперебойного питания (ИБП) Штиль — это надежное решение для защиты электрооборудования от перебоев в электроснабжении. Данный ИБП обладает следующими характеристиками: - Вес: 6,5 кг, что делает его достаточно компактным для установки в офисных и домашних условиях. - Активная мощность: 225 Вт, позволяющая эффективно справляться с основной нагрузкой. - Количество розеток с питанием от батареи: 1. - Общее количество розеток: 1, что делает эту модель отлично подходящей для подключения единичного устройства или небольшой системы. - Полная мощность: 300 В·А, обеспечивая качественное питание подключенных устройств. - Тип: ИБП с двойным преобразованием (Онлайн), гарантируя высочайшую степень защиты и стабилизацию напряжения. - Бренд: Штиль, известный своим качеством и надежностью. - Диапазон входного напряжения: от 90 В до 295 В, обеспечивая работоспособность устройства даже при нестабильном электроснабжении. - Тип формы напряжения: чистая синусоида, что особенно важно для чувствительного оборудования. - Форм-фактор: Tower, позволяющий удобно разместить устройство в ограниченном пространстве. - Количество фаз: 1, стандартное решение для большинства применений. - Время работы при полной нагрузке: 8 минут, что предоставляет достаточно времени для безопасного завершения работы и сохранения данных. - Тип батареи: свинцово-кислотный, надежный и проверенный временем. ИБП Штиль идеально подойдет для использования в офисах, домах и других помещениях, где требуется надежная защита электропитания и сохранность данных.



Теги товара: с чистой синусоидой

Отзывы о товаре Источник бесперебойного питания Штиль SW300SL 225Вт 300ВА серый




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Характеристики
Бренд
stihl
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
с двойным преобразованием (онлайн)
Особенности
светодиодные индикаторы
Активная мощность, Вт
225
Полная мощность, ВА
300
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
чистая синусоида
Время работы при полной нагрузке
8
Мин. входное напряжение, В
90
Макс. входное напряжение, В
295
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
1
Количество розеток с питанием от батареи
1
Габаритные размеры (ШхВхГ)
285x283x93 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) Штиль — это надежное решение для защиты электрооборудования от перебоев в электроснабжении. Данный ИБП обладает следующими характеристиками: - Вес: 6,5 кг, что делает его достаточно компактным для установки в офисных и домашних условиях. - Активная мощность: 225 Вт, позволяющая эффективно справляться с основной нагрузкой. - Количество розеток с питанием от батареи: 1. - Общее количество розеток: 1, что делает эту модель отлично подходящей для подключения единичного устройства или небольшой системы. - Полная мощность: 300 В·А, обеспечивая качественное питание подключенных устройств. - Тип: ИБП с двойным преобразованием (Онлайн), гарантируя высочайшую степень защиты и стабилизацию напряжения. - Бренд: Штиль, известный своим качеством и надежностью. - Диапазон входного напряжения: от 90 В до 295 В, обеспечивая работоспособность устройства даже при нестабильном электроснабжении. - Тип формы напряжения: чистая синусоида, что особенно важно для чувствительного оборудования. - Форм-фактор: Tower, позволяющий удобно разместить устройство в ограниченном пространстве. - Количество фаз: 1, стандартное решение для большинства применений. - Время работы при полной нагрузке: 8 минут, что предоставляет достаточно времени для безопасного завершения работы и сохранения данных. - Тип батареи: свинцово-кислотный, надежный и проверенный временем. ИБП Штиль идеально подойдет для использования в офисах, домах и других помещениях, где требуется надежная защита электропитания и сохранность данных.


Теги товара: с чистой синусоидой
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Доставка
Отзывы


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