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Пылесос беспроводной, моющий Deerma DEM-VX96W купить с доставкой в Москве
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Пылесос беспроводной, моющий Deerma DEM-VX96W

7 Отзывы
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Пылесос беспроводной, моющий Deerma DEM-VX96W - фото 1
Пылесос беспроводной, моющий Deerma DEM-VX96W - фото 2
Пылесос беспроводной, моющий Deerma DEM-VX96W - фото 3
Пылесос беспроводной, моющий Deerma DEM-VX96W - фото 4
Пылесос беспроводной, моющий Deerma DEM-VX96W - фото 5
Пылесос беспроводной, моющий Deerma DEM-VX96W - фото 6
Пылесос беспроводной, моющий Deerma DEM-VX96W - фото 7
Пылесос беспроводной, моющий Deerma DEM-VX96W - фото 8
Пылесос беспроводной, моющий Deerma DEM-VX96W - фото 9
Пылесос беспроводной, моющий Deerma DEM-VX96W - фото 10
Пылесос беспроводной, моющий Deerma DEM-VX96W - фото 11
Пылесос беспроводной, моющий Deerma DEM-VX96W - фото 12
Пылесос беспроводной, моющий Deerma DEM-VX96W - фото 13
Пылесос беспроводной, моющий Deerma DEM-VX96W - фото 14
Пылесос беспроводной, моющий Deerma DEM-VX96W - фото 15
Пылесос беспроводной, моющий Deerma DEM-VX96W - фото 16
Пылесос беспроводной, моющий Deerma DEM-VX96W - фото 17
Пылесос беспроводной, моющий Deerma DEM-VX96W - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
черный
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
160
Мощность всасывания
15 Вт
Длина сетевого шнура
0
  • Пылесос беспроводной, моющий Deerma DEM-VX96W - фото 1
  • Пылесос беспроводной, моющий Deerma DEM-VX96W - фото 2
  • Пылесос беспроводной, моющий Deerma DEM-VX96W - фото 3
  • Пылесос беспроводной, моющий Deerma DEM-VX96W - фото 4
  • Пылесос беспроводной, моющий Deerma DEM-VX96W - фото 5
  • Пылесос беспроводной, моющий Deerma DEM-VX96W - фото 6
  • Пылесос беспроводной, моющий Deerma DEM-VX96W - фото 7
  • Пылесос беспроводной, моющий Deerma DEM-VX96W - фото 8
  • Пылесос беспроводной, моющий Deerma DEM-VX96W - фото 9
  • Пылесос беспроводной, моющий Deerma DEM-VX96W - фото 10
  • Пылесос беспроводной, моющий Deerma DEM-VX96W - фото 11
  • Пылесос беспроводной, моющий Deerma DEM-VX96W - фото 12
  • Пылесос беспроводной, моющий Deerma DEM-VX96W - фото 13
  • Пылесос беспроводной, моющий Deerma DEM-VX96W - фото 14
  • Пылесос беспроводной, моющий Deerma DEM-VX96W - фото 15
  • Пылесос беспроводной, моющий Deerma DEM-VX96W - фото 16
  • Пылесос беспроводной, моющий Deerma DEM-VX96W - фото 17
  • Пылесос беспроводной, моющий Deerma DEM-VX96W - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
19 940 руб.  28 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678844
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Характеристики

Бренд
deerma
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
документация, комплект насадок
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
голосовой помощник, интеллектуальный LED-дисплей, режим стерилизации
Уровень шума
68
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
160
Мощность всасывания
15 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
4000
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой
Время зарядки, ч
4.5
Длина сетевого шнура
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х36х34
Вес, кг.
7.9

Описание товара Пылесос беспроводной, моющий Deerma DEM-VX96W

Deerma DEM-VX96W представляет собой моющий беспроводной пылесос, который рассчитан на полноценную уборку дома без лишних усилий. Мощный двигатель позволяет выполнять влажную и сухую уборку одновременно, обеспечивая идеальную чистоту пола. Бак на 620 мл позволит вымыть помещение площадью до 100 м. Пылесос Deerma DEM-VX96W обладает компактной, эргономичной конструкцией. Наличие сразу двух резервуаров для воды - для чистой и грязной, позволит избежать повторного загрязнения пола, а также облегчить процесс уборки. Безрамочная конструкция позволит качественно вычистить области вдоль плинтусов и стен. Работает модель от встроенного перезаряжаемого аккумулятора емкостью 4000 мАч, который обеспечивает до 30 минут автономной уборки. Пылесос оснащен небольшим цветным дисплеем, на котором отображаются все необходимые функции и настройки. Моющий беспроводной пылесос Deerma DEM-VX96W отлично справляется с основными типами загрязнений: убирает пыль, удаляет масляные пятна, воду, волосы, избавляет от грязи в щелях. Он подходит как для уборки кухни или ванной комнаты, так и для гостиной или спальни. Модель поддерживает функцию самоочистки, позволяя избавиться от запутанных волос, крупных кусков пыли и прочих загрязнений на щетке. Также имеется контроль количества воды, который не допускает образования излишней жидкости на полу во время уборки.

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной, моющий Deerma DEM-VX96W

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Светлана П.

Достоинства:


Комментарий:
В целом пока довольна. Купила на замену Dreame h12 dual(за 48000р) Он через 6 месяцев начал оставлять много воды после себя. Этот пока моет хорошо, пол почти сухой. Дополню отзыв через 6 месяцев. Очень надеюсь, что он меня не подведёт. Единственный минус, у него нет колёсиков, поэтому носить тяжело.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Кирилл Г.

Достоинства:


Комментарий:
Простой в обслуживании и эксплуатации, тихий
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление - Пылесос хороший, с функциями справляется. Плюсы: хорошо моет, заряда хватает на площадь 110 метров уборки, самоочистка Из минусов: тяжеловат, с ковролином ему тяжело больше для ламината и линолеума подходит, волосы застревают сильно, если на полу много волос - постоянно будет выдавать ошибку пока не очистить валики Ну и голосовой помощник - это здорово, конечно, но оооочень громкий… вроде можно выключить, еще не проверяли
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2024
Алёна Р.

Достоинства:


Комментарий:
Как же я жила без него?! Брать в помощники однозначно! Супер вещь и поступил идеальным! Благодарю поставщика и производителя этого товара!
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2024
Лариса

Достоинства:


Комментарий:
Покупкой довольна. Инструкция на русском языке, всё понятно и доступно. Собрать и разобрать пылесос для очистки, тоже легко и просто. Немного тяжеловат, но не критично. Время потраченное на уборку сократилось вдвое. Качеством уборки довольна. Но... кроме этого пылесоса нужно иметь ещё и обычный пылесос, чтобы можно было пропылесосить в труднодоступных местах и мебель, т.к. этот пылесос предназначен только для пола.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2024
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Тяжелый, через 5-7 минут уборки устает рука. Оставляет разводы в виде полос, на фото видно. Русифицирован-это плюс. В целом неплох
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2024
Виктория П.

Достоинства:


Комментарий:
Очень крутой пылесос, дома помыла пол за 5 минут, идеальная чистота



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
deerma
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
документация, комплект насадок
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.6
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
голосовой помощник, интеллектуальный LED-дисплей, режим стерилизации
Уровень шума
68
Питание
от аккумулятора
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
160
Мощность всасывания
15 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
4000
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой
Время зарядки, ч
4.5
Длина сетевого шнура
0
Страна производитель
Китай
Описание
Deerma DEM-VX96W представляет собой моющий беспроводной пылесос, который рассчитан на полноценную уборку дома без лишних усилий. Мощный двигатель позволяет выполнять влажную и сухую уборку одновременно, обеспечивая идеальную чистоту пола. Бак на 620 мл позволит вымыть помещение площадью до 100 м. Пылесос Deerma DEM-VX96W обладает компактной, эргономичной конструкцией. Наличие сразу двух резервуаров для воды - для чистой и грязной, позволит избежать повторного загрязнения пола, а также облегчить процесс уборки. Безрамочная конструкция позволит качественно вычистить области вдоль плинтусов и стен. Работает модель от встроенного перезаряжаемого аккумулятора емкостью 4000 мАч, который обеспечивает до 30 минут автономной уборки. Пылесос оснащен небольшим цветным дисплеем, на котором отображаются все необходимые функции и настройки. Моющий беспроводной пылесос Deerma DEM-VX96W отлично справляется с основными типами загрязнений: убирает пыль, удаляет масляные пятна, воду, волосы, избавляет от грязи в щелях. Он подходит как для уборки кухни или ванной комнаты, так и для гостиной или спальни. Модель поддерживает функцию самоочистки, позволяя избавиться от запутанных волос, крупных кусков пыли и прочих загрязнений на щетке. Также имеется контроль количества воды, который не допускает образования излишней жидкости на полу во время уборки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Светлана П.

Достоинства:


Комментарий:
В целом пока довольна. Купила на замену Dreame h12 dual(за 48000р) Он через 6 месяцев начал оставлять много воды после себя. Этот пока моет хорошо, пол почти сухой. Дополню отзыв через 6 месяцев. Очень надеюсь, что он меня не подведёт. Единственный минус, у него нет колёсиков, поэтому носить тяжело.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Кирилл Г.

Достоинства:


Комментарий:
Простой в обслуживании и эксплуатации, тихий
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление - Пылесос хороший, с функциями справляется. Плюсы: хорошо моет, заряда хватает на площадь 110 метров уборки, самоочистка Из минусов: тяжеловат, с ковролином ему тяжело больше для ламината и линолеума подходит, волосы застревают сильно, если на полу много волос - постоянно будет выдавать ошибку пока не очистить валики Ну и голосовой помощник - это здорово, конечно, но оооочень громкий… вроде можно выключить, еще не проверяли
Источник: Яндекс Маркет
04.09.2024
Алёна Р.

Достоинства:


Комментарий:
Как же я жила без него?! Брать в помощники однозначно! Супер вещь и поступил идеальным! Благодарю поставщика и производителя этого товара!
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2024
Лариса

Достоинства:


Комментарий:
Покупкой довольна. Инструкция на русском языке, всё понятно и доступно. Собрать и разобрать пылесос для очистки, тоже легко и просто. Немного тяжеловат, но не критично. Время потраченное на уборку сократилось вдвое. Качеством уборки довольна. Но... кроме этого пылесоса нужно иметь ещё и обычный пылесос, чтобы можно было пропылесосить в труднодоступных местах и мебель, т.к. этот пылесос предназначен только для пола.
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2024
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Тяжелый, через 5-7 минут уборки устает рука. Оставляет разводы в виде полос, на фото видно. Русифицирован-это плюс. В целом неплох
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2024
Виктория П.

Достоинства:


Комментарий:
Очень крутой пылесос, дома помыла пол за 5 минут, идеальная чистота


Пылесос беспроводной, моющий Deerma DEM-VX96W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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