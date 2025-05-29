Пылесос беспроводной, моющий Deerma DEM-VX96W
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Пылесос беспроводной, моющий Deerma DEM-VX96W
Deerma DEM-VX96W представляет собой моющий беспроводной пылесос, который рассчитан на полноценную уборку дома без лишних усилий. Мощный двигатель позволяет выполнять влажную и сухую уборку одновременно, обеспечивая идеальную чистоту пола. Бак на 620 мл позволит вымыть помещение площадью до 100 м. Пылесос Deerma DEM-VX96W обладает компактной, эргономичной конструкцией. Наличие сразу двух резервуаров для воды - для чистой и грязной, позволит избежать повторного загрязнения пола, а также облегчить процесс уборки. Безрамочная конструкция позволит качественно вычистить области вдоль плинтусов и стен. Работает модель от встроенного перезаряжаемого аккумулятора емкостью 4000 мАч, который обеспечивает до 30 минут автономной уборки. Пылесос оснащен небольшим цветным дисплеем, на котором отображаются все необходимые функции и настройки. Моющий беспроводной пылесос Deerma DEM-VX96W отлично справляется с основными типами загрязнений: убирает пыль, удаляет масляные пятна, воду, волосы, избавляет от грязи в щелях. Он подходит как для уборки кухни или ванной комнаты, так и для гостиной или спальни. Модель поддерживает функцию самоочистки, позволяя избавиться от запутанных волос, крупных кусков пыли и прочих загрязнений на щетке. Также имеется контроль количества воды, который не допускает образования излишней жидкости на полу во время уборки.
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Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющие, моющий с паром, моющий Dreame
Достоинства:
Комментарий:
В целом пока довольна. Купила на замену Dreame h12 dual(за 48000р) Он через 6 месяцев начал оставлять много воды после себя. Этот пока моет хорошо, пол почти сухой. Дополню отзыв через 6 месяцев. Очень надеюсь, что он меня не подведёт. Единственный минус, у него нет колёсиков, поэтому носить тяжело.
Достоинства:
Комментарий:
Простой в обслуживании и эксплуатации, тихий
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление - Пылесос хороший, с функциями справляется. Плюсы: хорошо моет, заряда хватает на площадь 110 метров уборки, самоочистка Из минусов: тяжеловат, с ковролином ему тяжело больше для ламината и линолеума подходит, волосы застревают сильно, если на полу много волос - постоянно будет выдавать ошибку пока не очистить валики Ну и голосовой помощник - это здорово, конечно, но оооочень громкий… вроде можно выключить, еще не проверяли
Достоинства:
Комментарий:
Как же я жила без него?! Брать в помощники однозначно! Супер вещь и поступил идеальным! Благодарю поставщика и производителя этого товара!
Достоинства:
Комментарий:
Покупкой довольна. Инструкция на русском языке, всё понятно и доступно. Собрать и разобрать пылесос для очистки, тоже легко и просто. Немного тяжеловат, но не критично. Время потраченное на уборку сократилось вдвое. Качеством уборки довольна. Но... кроме этого пылесоса нужно иметь ещё и обычный пылесос, чтобы можно было пропылесосить в труднодоступных местах и мебель, т.к. этот пылесос предназначен только для пола.
Достоинства:
Комментарий:
Тяжелый, через 5-7 минут уборки устает рука. Оставляет разводы в виде полос, на фото видно. Русифицирован-это плюс. В целом неплох
Достоинства:
Комментарий:
Очень крутой пылесос, дома помыла пол за 5 минут, идеальная чистота
Отзывы о товаре Пылесос беспроводной, моющий Deerma DEM-VX96W
Достоинства:
Комментарий:
В целом пока довольна. Купила на замену Dreame h12 dual(за 48000р) Он через 6 месяцев начал оставлять много воды после себя. Этот пока моет хорошо, пол почти сухой. Дополню отзыв через 6 месяцев. Очень надеюсь, что он меня не подведёт. Единственный минус, у него нет колёсиков, поэтому носить тяжело.
Достоинства:
Комментарий:
Простой в обслуживании и эксплуатации, тихий
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление - Пылесос хороший, с функциями справляется. Плюсы: хорошо моет, заряда хватает на площадь 110 метров уборки, самоочистка Из минусов: тяжеловат, с ковролином ему тяжело больше для ламината и линолеума подходит, волосы застревают сильно, если на полу много волос - постоянно будет выдавать ошибку пока не очистить валики Ну и голосовой помощник - это здорово, конечно, но оооочень громкий… вроде можно выключить, еще не проверяли
Достоинства:
Комментарий:
Как же я жила без него?! Брать в помощники однозначно! Супер вещь и поступил идеальным! Благодарю поставщика и производителя этого товара!
Достоинства:
Комментарий:
Покупкой довольна. Инструкция на русском языке, всё понятно и доступно. Собрать и разобрать пылесос для очистки, тоже легко и просто. Немного тяжеловат, но не критично. Время потраченное на уборку сократилось вдвое. Качеством уборки довольна. Но... кроме этого пылесоса нужно иметь ещё и обычный пылесос, чтобы можно было пропылесосить в труднодоступных местах и мебель, т.к. этот пылесос предназначен только для пола.
Достоинства:
Комментарий:
Тяжелый, через 5-7 минут уборки устает рука. Оставляет разводы в виде полос, на фото видно. Русифицирован-это плюс. В целом неплох
Достоинства:
Комментарий:
Очень крутой пылесос, дома помыла пол за 5 минут, идеальная чистота