Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS611P4A черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 413192
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесос
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х37х31
Вес, кг.
4
Описание товара Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS611P4A черный
Пылесос Bosch BCS611P4A в тонком и изящном корпусе станет бессменным помощником для уборки в любом доме, и большом, и маленьком. Модель не зависит от подключения к сети: она способна автономно работать до 30 минут от собственного аккумулятора, прежде чем ему понадобится подзарядка. Индикатор заряда подскажет, когда его ресурс будет необходимо пополнить.
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Пылесос Bosch BCS611P4A в тонком и изящном корпусе станет бессменным помощником для уборки в любом доме, и большом, и маленьком. Модель не зависит от подключения к сети: она способна автономно работать до 30 минут от собственного аккумулятора, прежде чем ему понадобится подзарядка. Индикатор заряда подскажет, когда его ресурс будет необходимо пополнить.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, для сухой уборки, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, для сухой уборки, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
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