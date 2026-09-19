Top.Mail.Ru
Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS611P4A черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS611P4A черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пылесос Bosch BCS611P4A черный - фото 1
Пылесос Bosch BCS611P4A черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
  • Пылесос Bosch BCS611P4A черный - фото 1
  • Пылесос Bosch BCS611P4A черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 413192
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Пылесос
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х37х31
Вес, кг.
4

Описание товара Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS611P4A черный

Пылесос Bosch BCS611P4A в тонком и изящном корпусе станет бессменным помощником для уборки в любом доме, и большом, и маленьком. Модель не зависит от подключения к сети: она способна автономно работать до 30 минут от собственного аккумулятора, прежде чем ему понадобится подзарядка. Индикатор заряда подскажет, когда его ресурс будет необходимо пополнить.

Отзывы о товаре Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS611P4A черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Пылесос
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос Bosch BCS611P4A в тонком и изящном корпусе станет бессменным помощником для уборки в любом доме, и большом, и маленьком. Модель не зависит от подключения к сети: она способна автономно работать до 30 минут от собственного аккумулятора, прежде чем ему понадобится подзарядка. Индикатор заряда подскажет, когда его ресурс будет необходимо пополнить.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS611P4A черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...