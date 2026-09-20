Система крепления Falcon Eyes GripDesk K03
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Система крепления
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675500
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Система крепления
Габаритные размеры, см
40х15х4.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х15х5
Вес, г.
500
Описание товара Система крепления Falcon Eyes GripDesk K03
Система крепления Falcon Eyes GripDesk K03 предназначена для установки студийного оборудования (фото-видео камер, осветителей, микрофонов и прочих аксессуаров) к штангам, стойкам, поручням и другим конструкциям. Falcon Eyes GripDesk K03 станет незаменимым помощником в различных видах съемки – предметной, портретной, макросъемки, записи блога и многого другого.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Система крепления
Габаритные размеры, см
40х15х4.5
Страна производитель
Китай
Система крепления Falcon Eyes GripDesk K03 предназначена для установки студийного оборудования (фото-видео камер, осветителей, микрофонов и прочих аксессуаров) к штангам, стойкам, поручням и другим конструкциям. Falcon Eyes GripDesk K03 станет незаменимым помощником в различных видах съемки – предметной, портретной, макросъемки, записи блога и многого другого.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Система крепления Falcon Eyes GripDesk K03 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Система крепления Falcon Eyes GripDesk K03