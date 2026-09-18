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Характеристики
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
флуоресцентный
Байонет
Е27
Выходная мощность, Вт
40
Цветовая температура
5500К
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231371
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Описание товара Осветитель Falcon Eyes LHPAT-26-1с отражателем 26 см
Falcon Eyes LHPAT-26-1 – люминесцентный (флуоресцентный) осветитель со стандартным патроном Е27 и рефлектором (диаметр 26 см). Преимуществом этого осветителя является низкое энергопотребление и малое тепловыделение, цветовая температура лампы из комплекта соответствует дневному свету 5500К (возможна установка люминесцентных ламп с другой цветовой температурой). Рефлектор с матовой поверхностью для равномерного распределения светового пятна и плавного перехода от центра к краям. Осветитель устанавливается на стойку со стандартным креплением 5/8 дюйм., кронштейн с поворотной муфтой, предусмотрено отверстие для установки зонта. Рефлектор изготовлен из алюминия толщиной 0,5 мм, корпус и кронштейн из ударопрочного пластика.
Falcon Eyes LHPAT-26-1 – люминесцентный (флуоресцентный) осветитель со стандартным патроном Е27 и рефлектором (диаметр 26 см). Преимуществом этого осветителя является низкое энергопотребление и малое тепловыделение, цветовая температура лампы из комплекта соответствует дневному свету 5500К (возможна установка люминесцентных ламп с другой цветовой температурой). Рефлектор с матовой поверхностью для равномерного распределения светового пятна и плавного перехода от центра к краям. Осветитель устанавливается на стойку со стандартным креплением 5/8 дюйм., кронштейн с поворотной муфтой, предусмотрено отверстие для установки зонта. Рефлектор изготовлен из алюминия толщиной 0,5 мм, корпус и кронштейн из ударопрочного пластика.
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