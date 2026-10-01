Описание товара Осветитель светодиодный Falcon Eyes TL-30RGB

Осветители серии TL RGB - это легкие ручные светодиодные трубки «белого» освещения с регулируемой цветовой температурой (CCT), цветного освещения (HSI) и режима световых динамических спецэффектов (Effect) для создания различного креативного освещения при съемке фото или видео. Автономное питание от встроенных аккумуляторных батарей и эргономичная форма корпуса позволяют быстро и без ограничений изменять направление и характер светового потока для выделения отдельных участков сцены при съемке в любой локации. Световые трубки получили широкое распространение на съемочных площадках в кино- и видеопроизводстве, используются во время съемок рекламных роликов, стримингов, записи блогов и многого другого Регулируемая цветовая температура от 2500 до 9900К (ССТ) Компактный светодиодный осветитель Falcon Eyes TL-30RGB выдает очень яркий «белый» с цветовой температурой в широком диапазоне от 2500 до 9900К. Микропроцессорная схема управления выходной мощностью обеспечивает точные параметры и равномерность светового потока без пульсаций и стробоскопического эффекта. Индекс цветопередачи CRI (Ra)?96 во всем диапазоне при любых уровнях мощности. Цветное освещение 3 600 000 оттенков (HSI) Осветители Falcon Eyes TL-RGB поддерживают режим цветного освещения по цветовому кругу HSI. Для выбора одного из 3 600 000 оттенков задаются значения цветового тона (0-360), насыщенностью (0-100) и яркостью (1-100), значения параметров отображаются на дисплее. Световые динамические кинематографические спецэффекты ( EFFECT) 21 динамический световой спецэффект в 7 категориях поможет создать необходимый антураж и настроение в кадре, добавить реалистичности происходящему. С помощью выбранного режима можно имитировать следующие спецэффекты: «вспышки», «ТВ», «свеча», «пламя», «полицейский автомобиль», «стробоскоп» и т.д. Эффект памяти для быстрого старта Осветитель включится в режиме, сохраненном в памяти устройства при последнем выключении. Это поможет быстро вернуться к съемке после перерыва, не перенастраивая осветительное оборудование. Простое интуитивно-понятное управление Falcon Eyes TL-30RGB имеют простое, интуитивно-понятное управление. Помимо кнопки включения питания на корпусе находятся кнопка выбора режима и диск настройки с кнопкой выбора параметра посередине. Т.е. с помощью всего четырех клавиш можно быстро включить и настроить любой доступный режим освещения. Все установленные параметры будут отображены на TFT-дисплее. 115 минут автономной работы на 100% яркости Все осветители серии TL RGB используют встроенные литий-ионные аккумуляторы и собственную схему зарядки. Осветитель TL-30RGB работает непрерывно около 115 на 100% яркости при полной зарядке. Индикатор состояния аккумулятора на дисплее отображается во всех режимах работы. Модели Falcon Eyes TL-60 и TL-120 поддерживают быструю зарядку от специальных зарядных устройств с функцией Power Delivery. Для зарядки осветителей серии TL рекомендуем приобретать зарядное устройство Falcon Eyes QC-20W PD с протоколом быстрой зарядки. Устанавливается в любом месте С помощью магнитного крепления и двух монтажных отверстий 1/4, осветители Falcon Eyes TL-30RGB могут устанавливаться в любом месте на любой локации. Благодаря небольшому весу прибора, качестве опоры подойдет практически любая осветительная стойка или риг, кроме того базой сможет служить любая металлическая магнитящаяся поверхность – колонна, стеллаж и т.д.