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Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 90 LED купить с доставкой в Москве
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Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 90 LED

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Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 90 LED - фото 6
Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 90 LED - фото 7
Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 90 LED - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветители
Комплектация
осветитель, сетевой адаптер с кабелем питания, тканевый рассеиватель, руководство
Выходная мощность, Вт
24
Регулировка мощности
да
Цветовая температура
5600К
  • Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 90 LED - фото 1
  • Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 90 LED - фото 2
  • Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 90 LED - фото 3
  • Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 90 LED - фото 4
  • Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 90 LED - фото 5
  • Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 90 LED - фото 6
  • Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 90 LED - фото 7
  • Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 90 LED - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 477882
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Осветители
Комплектация
осветитель, сетевой адаптер с кабелем питания, тканевый рассеиватель, руководство
Выходная мощность, Вт
24
Регулировка мощности
да
Цветовая температура
5600К
Габаритные размеры, см
69х8х6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х8х8
Вес, г.
700

Описание товара Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 90 LED

90 SMD-светодиодов, мощность 24 Вт, плавная регулировка яркости от 10 до 100%, цветовая температура 5600К, индекс цветопередачи CRI>90, установка на шпигот 5/8, поворотный кронштейн ±90°, тканевый рассеиватель, сетевой адаптер в комплекте. Размер осветителя 610х58х40 мм, вес 370 г.

Отзывы о товаре Осветитель ручной Falcon Eyes StripLight 90 LED




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Осветители
Комплектация
осветитель, сетевой адаптер с кабелем питания, тканевый рассеиватель, руководство
Выходная мощность, Вт
24
Регулировка мощности
да
Цветовая температура
5600К
Габаритные размеры, см
69х8х6
Страна производитель
Китай
Описание
90 SMD-светодиодов, мощность 24 Вт, плавная регулировка яркости от 10 до 100%, цветовая температура 5600К, индекс цветопередачи CRI>90, установка на шпигот 5/8, поворотный кронштейн ±90°, тканевый рассеиватель, сетевой адаптер в комплекте. Размер осветителя 610х58х40 мм, вес 370 г.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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