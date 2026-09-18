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Характеристики
Тип товара
Осветитель
Байонет
5/8 дюйм.
Выходная мощность, Вт
28
Цветовая температура
5400К
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231380
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Описание товара Осветитель Falcon Eyes FLC-28 флюоресцентный кольц.
Falcon Eyes FLC-28 люминесцентный (флуоресцентный) кольцевой осветитель, мощность лампы 28 Вт, предназначен для использования при макросъемке и других съемках требующих эффективного постоянного освещения (например, кольцевые рефлексы в глазах при съемке портретов, а также как заполняющий или модулирующий источник света). Кольцевая форма осветителя позволяет расположить его центральную ось на оптической оси объектива, таким образом получить равномерное освещение объекта. Преимуществом люминесцентных осветителей является излучение сбалансированного светового потока, низкое тепловыделение и большой ресурс работы. Близость цветовых температур стробоскопических источников света (фотовспышек) и люминесцентных осветителей позволяет без нежелательных искажений цветового баланса применять их совместно. Индекс цветопередачи CRI ?90, цветовая температура 5400 К. Осветители серии FLC на гибкой ножке снабженной креплением для опор с головкой диаметром 5/8 дюйм. Это позволяет удобно закреплять их на штативе или стойке и легко изменять направление освещения.
Falcon Eyes FLC-28 люминесцентный (флуоресцентный) кольцевой осветитель, мощность лампы 28 Вт, предназначен для использования при макросъемке и других съемках требующих эффективного постоянного освещения (например, кольцевые рефлексы в глазах при съемке портретов, а также как заполняющий или модулирующий источник света). Кольцевая форма осветителя позволяет расположить его центральную ось на оптической оси объектива, таким образом получить равномерное освещение объекта. Преимуществом люминесцентных осветителей является излучение сбалансированного светового потока, низкое тепловыделение и большой ресурс работы. Близость цветовых температур стробоскопических источников света (фотовспышек) и люминесцентных осветителей позволяет без нежелательных искажений цветового баланса применять их совместно. Индекс цветопередачи CRI ?90, цветовая температура 5400 К. Осветители серии FLC на гибкой ножке снабженной креплением для опор с головкой диаметром 5/8 дюйм. Это позволяет удобно закреплять их на штативе или стойке и легко изменять направление освещения.
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