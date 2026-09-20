Осветитель светодиодный Godox LED308W II накамерный (без пульта)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Осветители
Комплектация
Осветитель светодиодный, рукоятка, пульт дистанционного управления RC-A5 (опционально*), мини штатив, рассеивающий фильтр, синий фильтр
Выходная мощность, Вт
21
Регулировка мощности
10%~100%
Цветовая температура
5600К
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 495897
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветители
Комплектация
Осветитель светодиодный, рукоятка, пульт дистанционного управления RC-A5 (опционально*), мини штатив, рассеивающий фильтр, синий фильтр
Выходная мощность, Вт
21
Регулировка мощности
10%~100%
Цветовая температура
5600К
Габаритные размеры, см
18 х 18,5 х 4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х19х6
Вес, г.
900
Описание товара Осветитель светодиодный Godox LED308W II накамерный (без пульта)
Godox LED308W II светодиодный накамерный осветитель, цветовая температура 5600K, мощность 21 Вт, 308 светодиодов, предназначен для использования в видеосъёмке, макрофотографии, съемке товаров для каталога и т. д. Возможность дистанционного управления, сменные светофильтры и длительная работа от аккумулятора позволят получить качественный результат как профессионалам, так и любителям.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Осветители
Комплектация
Осветитель светодиодный, рукоятка, пульт дистанционного управления RC-A5 (опционально*), мини штатив, рассеивающий фильтр, синий фильтр
Выходная мощность, Вт
21
Регулировка мощности
10%~100%
Цветовая температура
5600К
Габаритные размеры, см
18 х 18,5 х 4
Страна производитель
Китай
Godox LED308W II светодиодный накамерный осветитель, цветовая температура 5600K, мощность 21 Вт, 308 светодиодов, предназначен для использования в видеосъёмке, макрофотографии, съемке товаров для каталога и т. д. Возможность дистанционного управления, сменные светофильтры и длительная работа от аккумулятора позволят получить качественный результат как профессионалам, так и любителям.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Осветитель светодиодный Godox LED308W II накамерный (без пульта) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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