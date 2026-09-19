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Осветитель кольцевой Godox LR120 LED Black купить с доставкой в Москве
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Осветитель кольцевой Godox LR120 LED Black

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Осветитель кольцевой Godox LR120 LED Black - фото 1
Осветитель кольцевой Godox LR120 LED Black - фото 2
Осветитель кольцевой Godox LR120 LED Black - фото 3
Осветитель кольцевой Godox LR120 LED Black - фото 4
Осветитель кольцевой Godox LR120 LED Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветители
  • Осветитель кольцевой Godox LR120 LED Black - фото 1
  • Осветитель кольцевой Godox LR120 LED Black - фото 2
  • Осветитель кольцевой Godox LR120 LED Black - фото 3
  • Осветитель кольцевой Godox LR120 LED Black - фото 4
  • Осветитель кольцевой Godox LR120 LED Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391363
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Осветители
Размеры в упаковке, см
38х32х4
Вес, г.
800

Описание товара Осветитель кольцевой Godox LR120 LED Black

Godox LR120/LR150 — светодиодные кольцевые осветители размером 12/18, которые имеют регулируемую цветовую температуру, регулируемую яркость, высокую точность цветопередачи и удобные элементы управления, позволяя вам с легкостью создавать мягкое, почти бестеневое освещение и красивые блики в глазах модели. Он идеально подходят для освещения при съемке видеоблогов, роликов на YouTube, потоковых трансляций, селфи, макияжа, также применяется в студийной съемке, портретной фотографии и т.д. С этими осветителями вы можете получить именно тот результат, который ищете.

Отзывы о товаре Осветитель кольцевой Godox LR120 LED Black




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Осветители
Описание
Godox LR120/LR150 — светодиодные кольцевые осветители размером 12/18, которые имеют регулируемую цветовую температуру, регулируемую яркость, высокую точность цветопередачи и удобные элементы управления, позволяя вам с легкостью создавать мягкое, почти бестеневое освещение и красивые блики в глазах модели. Он идеально подходят для освещения при съемке видеоблогов, роликов на YouTube, потоковых трансляций, селфи, макияжа, также применяется в студийной съемке, портретной фотографии и т.д. С этими осветителями вы можете получить именно тот результат, который ищете.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Осветитель кольцевой Godox LR120 LED Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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