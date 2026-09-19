Осветитель кольцевой Godox LR120 LED Black
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Характеристики
Тип товара
Осветители
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 391363
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
38х32х4
Вес, г.
800
Описание товара Осветитель кольцевой Godox LR120 LED Black
Godox LR120/LR150 — светодиодные кольцевые осветители размером 12/18, которые имеют регулируемую цветовую температуру, регулируемую яркость, высокую точность цветопередачи и удобные элементы управления, позволяя вам с легкостью создавать мягкое, почти бестеневое освещение и красивые блики в глазах модели. Он идеально подходят для освещения при съемке видеоблогов, роликов на YouTube, потоковых трансляций, селфи, макияжа, также применяется в студийной съемке, портретной фотографии и т.д. С этими осветителями вы можете получить именно тот результат, который ищете.
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Godox LR120/LR150 — светодиодные кольцевые осветители размером 12/18, которые имеют регулируемую цветовую температуру, регулируемую яркость, высокую точность цветопередачи и удобные элементы управления, позволяя вам с легкостью создавать мягкое, почти бестеневое освещение и красивые блики в глазах модели. Он идеально подходят для освещения при съемке видеоблогов, роликов на YouTube, потоковых трансляций, селфи, макияжа, также применяется в студийной съемке, портретной фотографии и т.д. С этими осветителями вы можете получить именно тот результат, который ищете.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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