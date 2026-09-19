Осветитель кольцевой Godox LR150 LED Black
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Характеристики
Описание товара Осветитель кольцевой Godox LR150 LED Black
Godox LR150 - светодиодный кольцевой осветитель размером 18, который имеет регулируемую цветовую температуру, регулируемую яркость, высокую точность цветопередачи и удобные элементы управления, позволяя вам с легкостью создавать мягкое, почти бестеневое освещение и красивые блики в глазах модели. Он идеально подходит для освещения при съемке видеоблогов, роликов на YouTube, потоковых трансляций, селфи, макияжа, также применяется в студийной съемке, портретной фотографии и т.д. С этими осветителями вы можете получить именно тот результат, который ищете. Любой световой эффект, который вы хотите Двухцветные светодиоды формируют световой поток с цветовой температурой от 3000К до 6000К, яркость плавно регулируется от 1% до 100%, а индекс цветопередачи CRI составляет >90.
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