Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 480RC LED
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Характеристики
Описание товара Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 480RC LED
Falcon Eyes BeautyLight 480RC LED – компактный кольцевой осветитель со световой панелью внешним диаметром 46 см, на которой расположено 240 светодиодов теплого и холодного света, с плавно регулируемой мощностью светового потока от 10 до 100% (50 Вт). Пользователь может одним диммером выставить нужную цветовую температуру, а другим уже регулировать мощность светового потока. Держатель для смартфона и пульт дистанционного управления входят в комплект. Кольцевые осветители могут использоваться в качестве постоянного света различных сферах фото и видеосъемок: предметной, портретной и др. Но наибольшей популярностью кольцевые осветители пользуются у блогеров, стилистов, визажистов, фотографов и видеографов, в задачи которых входит съемка людей крупным планом. Мягкое бестеневое освещение выравнивает тон лица, а кольцевая форма создает интересные блики в глазах. Регулировка цветовой температуры в пределах 2700-6500К позволяет использовать осветитель в помещениях, где присутствуют и другие источники света с различной цветовой температурой. Таким образом можно легко подобрать «правильные»,естественные оттенки цвета на лице модели без манипуляций со светом из паразитных источников.
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