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Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 480RC LED купить с доставкой в Москве
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Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 480RC LED

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Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 480RC LED - фото 1
Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 480RC LED - фото 2
Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 480RC LED - фото 3
Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 480RC LED - фото 4
Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 480RC LED - фото 5
Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 480RC LED - фото 6
Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 480RC LED - фото 7
Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 480RC LED - фото 8
Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 480RC LED - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветители
Тип осветителя
кольцевой
Комплектация
Кольцевой осветитель Falcon Eyes, BeautyLight 480RC LED, Пульт ДУ, Сетевой адаптер с кабелем питания, Держатель смартфона, Руководство по эксплуатации, Гарантийный талон
Выходная мощность, Вт
50
Регулировка мощности
10-100%
Цветовая температура
2700-6500К
  • Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 480RC LED - фото 1
  • Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 480RC LED - фото 2
  • Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 480RC LED - фото 3
  • Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 480RC LED - фото 4
  • Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 480RC LED - фото 5
  • Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 480RC LED - фото 6
  • Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 480RC LED - фото 7
  • Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 480RC LED - фото 8
  • Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 480RC LED - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 422627
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Осветители
Тип осветителя
кольцевой
Комплектация
Кольцевой осветитель Falcon Eyes, BeautyLight 480RC LED, Пульт ДУ, Сетевой адаптер с кабелем питания, Держатель смартфона, Руководство по эксплуатации, Гарантийный талон
Выходная мощность, Вт
50
Регулировка мощности
10-100%
Цветовая температура
2700-6500К
Габаритные размеры, см
52.5х45.5х4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х50х8
Вес, кг.
1.8

Описание товара Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 480RC LED

Falcon Eyes BeautyLight 480RC LED – компактный кольцевой осветитель со световой панелью внешним диаметром 46 см, на которой расположено 240 светодиодов теплого и холодного света, с плавно регулируемой мощностью светового потока от 10 до 100% (50 Вт). Пользователь может одним диммером выставить нужную цветовую температуру, а другим уже регулировать мощность светового потока. Держатель для смартфона и пульт дистанционного управления входят в комплект. Кольцевые осветители могут использоваться в качестве постоянного света различных сферах фото и видеосъемок: предметной, портретной и др. Но наибольшей популярностью кольцевые осветители пользуются у блогеров, стилистов, визажистов, фотографов и видеографов, в задачи которых входит съемка людей крупным планом. Мягкое бестеневое освещение выравнивает тон лица, а кольцевая форма создает интересные блики в глазах. Регулировка цветовой температуры в пределах 2700-6500К позволяет использовать осветитель в помещениях, где присутствуют и другие источники света с различной цветовой температурой. Таким образом можно легко подобрать «правильные»,естественные оттенки цвета на лице модели без манипуляций со светом из паразитных источников.

Отзывы о товаре Осветитель кольцевой Falcon Eyes BeautyLight 480RC LED




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Осветители
Тип осветителя
кольцевой
Комплектация
Кольцевой осветитель Falcon Eyes, BeautyLight 480RC LED, Пульт ДУ, Сетевой адаптер с кабелем питания, Держатель смартфона, Руководство по эксплуатации, Гарантийный талон
Выходная мощность, Вт
50
Регулировка мощности
10-100%
Цветовая температура
2700-6500К
Габаритные размеры, см
52.5х45.5х4
Страна производитель
Китай
Описание
Falcon Eyes BeautyLight 480RC LED – компактный кольцевой осветитель со световой панелью внешним диаметром 46 см, на которой расположено 240 светодиодов теплого и холодного света, с плавно регулируемой мощностью светового потока от 10 до 100% (50 Вт). Пользователь может одним диммером выставить нужную цветовую температуру, а другим уже регулировать мощность светового потока. Держатель для смартфона и пульт дистанционного управления входят в комплект. Кольцевые осветители могут использоваться в качестве постоянного света различных сферах фото и видеосъемок: предметной, портретной и др. Но наибольшей популярностью кольцевые осветители пользуются у блогеров, стилистов, визажистов, фотографов и видеографов, в задачи которых входит съемка людей крупным планом. Мягкое бестеневое освещение выравнивает тон лица, а кольцевая форма создает интересные блики в глазах. Регулировка цветовой температуры в пределах 2700-6500К позволяет использовать осветитель в помещениях, где присутствуют и другие источники света с различной цветовой температурой. Таким образом можно легко подобрать «правильные»,естественные оттенки цвета на лице модели без манипуляций со светом из паразитных источников.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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