Осветитель светодиодный Falcon Eyes MiniLight F25R
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
Светодиодный осветитель, Силиконовый рассеиватель, Кабель USB, Наклонный кронштейн с «холодным башмаком», Руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Выходная мощность, Вт
25
Освещенность, люкс
3500
Регулировка мощности
1%-100%
Цветовая температура
2500К…9000К (±200K)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%4 490 руб. 6 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722410
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
Светодиодный осветитель, Силиконовый рассеиватель, Кабель USB, Наклонный кронштейн с «холодным башмаком», Руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Выходная мощность, Вт
25
Освещенность, люкс
3500
Регулировка мощности
1%-100%
Цветовая температура
2500К…9000К (±200K)
Габаритные размеры, см
153х82х28 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х17х5
Вес, г.
500
Описание товара Осветитель светодиодный Falcon Eyes MiniLight F25R
Falcon Eyes MiniLight F25R – компактный и мощный 25-ваттный источник света с расширенными возможностями цветопередачи. Модель MiniLight F25R сочетает bi-color режим с регулировкой температуры от теплой 2500K до холодной 9000K и полноценную RGB-палитру. С высокими показателями цветопередачи CRI и TLCI ?97 цвета в кадре остаются естественными и точными. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 60 минут работы, а легкий корпус весом всего 270 грамм делает этот осветитель идеальным спутником для динамичных съемок.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип осветителя
светодиодный
Крепление
резьбовое отверстие 1/4"
Комплектация
Светодиодный осветитель, Силиконовый рассеиватель, Кабель USB, Наклонный кронштейн с «холодным башмаком», Руководство по эксплуатации и гарантийный талон
Выходная мощность, Вт
25
Освещенность, люкс
3500
Регулировка мощности
1%-100%
Цветовая температура
2500К…9000К (±200K)
Габаритные размеры, см
153х82х28 мм
Страна производитель
Китай
Falcon Eyes MiniLight F25R – компактный и мощный 25-ваттный источник света с расширенными возможностями цветопередачи. Модель MiniLight F25R сочетает bi-color режим с регулировкой температуры от теплой 2500K до холодной 9000K и полноценную RGB-палитру. С высокими показателями цветопередачи CRI и TLCI ?97 цвета в кадре остаются естественными и точными. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 60 минут работы, а легкий корпус весом всего 270 грамм делает этот осветитель идеальным спутником для динамичных съемок.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Осветитель светодиодный Falcon Eyes MiniLight F25R - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Falcon Eyes MiniLight F25R