Набор масок гобо Godox VSA-GS4
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Характеристики
Тип товара
Набор масок гобо Godox VSA-GS4
Комплектация
набор масок Godox VSA-GS4, пластиковый бокс для хранения масок, гарантийный талон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 546107
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор масок гобо Godox VSA-GS4
Комплектация
набор масок Godox VSA-GS4, пластиковый бокс для хранения масок, гарантийный талон
Габаритные размеры, см
9.8х11.2х0.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х1
Вес, г.
200
Описание товара Набор масок гобо Godox VSA-GS4
Godox VSA-GS4 – набор из 6 износостойких металлических масок GOBO диаметром 86 мм для формирования светотеневого рисунка на фоне или объекте съемки. Маски VSA-GS4 применяются с проекционными насадками Godox VSA-19K, Godox VSA-26K, Godox VSA-36K для совместной работы с осветителями с популярным байонетом Bowens. Также возможно приобретение наборов масок гобо Godox VSA-GS1, Godox VSA-GS2, Godox VSA-GS3 для большего разнообразия сцен дополнительно. Совместимая модель прибора Godox VSA-19K, Godox VSA-26K, Godox VSA-36K
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Бренд
Тип товара
Набор масок гобо Godox VSA-GS4
Комплектация
набор масок Godox VSA-GS4, пластиковый бокс для хранения масок, гарантийный талон
Габаритные размеры, см
9.8х11.2х0.6
Страна производитель
Китай
Godox VSA-GS4 – набор из 6 износостойких металлических масок GOBO диаметром 86 мм для формирования светотеневого рисунка на фоне или объекте съемки. Маски VSA-GS4 применяются с проекционными насадками Godox VSA-19K, Godox VSA-26K, Godox VSA-36K для совместной работы с осветителями с популярным байонетом Bowens. Также возможно приобретение наборов масок гобо Godox VSA-GS1, Godox VSA-GS2, Godox VSA-GS3 для большего разнообразия сцен дополнительно. Совместимая модель прибора Godox VSA-19K, Godox VSA-26K, Godox VSA-36K
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
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