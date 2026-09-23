Осветитель светодиодный Falcon Eyes TL-20RGB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Выходная мощность, Вт
6
Световой поток, Лм
0
Диапазон регулировки яркости
1%-100%
Цветовая температура
от 2500 K до 9900 K
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%2 490 руб. 3 600 руб.
Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:
2 200 руб.
E-mail
Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
или получить скидку просто так
2 200 руб.
Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
или получить скидку просто так
В наличии
Код товара: 621093
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 490 руб. -31%
3 600 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Выходная мощность, Вт
6
Световой поток, Лм
0
Диапазон регулировки яркости
1%-100%
Цветовая температура
от 2500 K до 9900 K
Габаритные размеры, см
19.4 х 3.8 х 3.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х6х6
Вес, г.
300
Описание товара Осветитель светодиодный Falcon Eyes TL-20RGB
Falcon Eyes TL-20RGB — это ультракомпактный ручной светодиодный осветитель-трубка (LED light stick), созданный для мобильной фотографии, съемки блогов, стримов и творческих видеороликов. Благодаря длине всего 19.4 см и весу 160 грамм, этот прибор легко помещается в карман куртки или рюкзака. Он станет отличным решением как для работы в качестве источника заполняющего света, так и для создания цветных акцентов на фоне.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Выходная мощность, Вт
6
Световой поток, Лм
0
Диапазон регулировки яркости
1%-100%
Цветовая температура
от 2500 K до 9900 K
Габаритные размеры, см
19.4 х 3.8 х 3.8
Страна производитель
Китай
Falcon Eyes TL-20RGB — это ультракомпактный ручной светодиодный осветитель-трубка (LED light stick), созданный для мобильной фотографии, съемки блогов, стримов и творческих видеороликов. Благодаря длине всего 19.4 см и весу 160 грамм, этот прибор легко помещается в карман куртки или рюкзака. Он станет отличным решением как для работы в качестве источника заполняющего света, так и для создания цветных акцентов на фоне.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Осветитель светодиодный Falcon Eyes TL-20RGB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2490 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Falcon Eyes TL-20RGB