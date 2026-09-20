Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LED6R RGB накамерный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветители
Комплектация
Осветитель LED6R, рассеиватель, кабель USB Type-C
Выходная мощность, Вт
6
Регулировка мощности
нет
Цветовая температура
3200-6500K
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 495798
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветители
Комплектация
Осветитель LED6R, рассеиватель, кабель USB Type-C
Выходная мощность, Вт
6
Регулировка мощности
нет
Цветовая температура
3200-6500K
Габаритные размеры, см
7,7х6,6х3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х9х7
Вес, г.
158
Описание товара Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LED6R RGB накамерный
LED6R / LED6Bi являются портативным, простым в использовании и экономичным решением для освещения. Компактные, но с большими возможностями, эти два осветителя созданы для самых разнообразных задач. Для пользователей, которые хотели бы попробовать цветной свет и драматические спецэффекты, RGB LED6R вас не подведет. Или используйте LED6Bi, если требуется простой осветительный инструмент с регулируемой цветовой температурой.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Осветители
Комплектация
Осветитель LED6R, рассеиватель, кабель USB Type-C
Выходная мощность, Вт
6
Регулировка мощности
нет
Цветовая температура
3200-6500K
Габаритные размеры, см
7,7х6,6х3
Страна производитель
Китай
LED6R / LED6Bi являются портативным, простым в использовании и экономичным решением для освещения. Компактные, но с большими возможностями, эти два осветителя созданы для самых разнообразных задач. Для пользователей, которые хотели бы попробовать цветной свет и драматические спецэффекты, RGB LED6R вас не подведет. Или используйте LED6Bi, если требуется простой осветительный инструмент с регулируемой цветовой температурой.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LED6R RGB накамерный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox LITEMONS LED6R RGB накамерный