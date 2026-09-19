Набор сетчатых масок Godox SA-05 для S30
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Характеристики
Тип товара
Маски
Байонет
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 342817
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Маски
Байонет
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х3
Вес, г.
100
Описание товара Набор сетчатых масок Godox SA-05 для S30
Набор сетчатых масок Godox SA-05 используется совместно со светодиодным осветителем Godox S30 для уменьшения интенсивности светового пучка и создания градиентных светотеневых переходов на фоне или объекте съемки. В комплект входят 5 стальных сетчатых масок диаметром 3 дюйма: полная мелкоячеистая сетка, полная крупноячеистая сетка, мелкоячеистая сетка на половину круга светового пятна, крупноячеистая сетка на половину круга светового пятна и градуирующая сетка с различной плотностью светового пятна. Маска устанавливается в держатель SA-10 и слот проекционной насадки SA-P (продаются отдельно).
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Набор сетчатых масок Godox SA-05 используется совместно со светодиодным осветителем Godox S30 для уменьшения интенсивности светового пучка и создания градиентных светотеневых переходов на фоне или объекте съемки. В комплект входят 5 стальных сетчатых масок диаметром 3 дюйма: полная мелкоячеистая сетка, полная крупноячеистая сетка, мелкоячеистая сетка на половину круга светового пятна, крупноячеистая сетка на половину круга светового пятна и градуирующая сетка с различной плотностью светового пятна. Маска устанавливается в держатель SA-10 и слот проекционной насадки SA-P (продаются отдельно).
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Набор сетчатых масок Godox SA-05 для S30 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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