Набор цветных фильтров Godox VSA-11C
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Характеристики
Тип товара
Комплект оборудования
Комплектация
16 фильтров различных цветов, упаковка
Байонет
Bowens
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 538373
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Комплект оборудования
Комплектация
16 фильтров различных цветов, упаковка
Байонет
Bowens
Габаритные размеры, см
14.1х16.5х0.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х1
Вес, г.
100
Описание товара Набор цветных фильтров Godox VSA-11C
Светофильтры Godox VSA-11C применяются с проекционными насадками Godox VSA-19K, Godox VSA-26K, Godox VSA-36K для совместной работы с осветителями, оснащенными популярным байонетом Bowens.
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Бренд
Тип товара
Комплект оборудования
Комплектация
16 фильтров различных цветов, упаковка
Байонет
Bowens
Габаритные размеры, см
14.1х16.5х0.6
Страна производитель
Китай
Светофильтры Godox VSA-11C применяются с проекционными насадками Godox VSA-19K, Godox VSA-26K, Godox VSA-36K для совместной работы с осветителями, оснащенными популярным байонетом Bowens.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
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