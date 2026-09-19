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Осветитель светодиодный Godox SZ150R студийный купить с доставкой в Москве
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Осветитель светодиодный Godox SZ150R студийный

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Осветитель светодиодный Godox SZ150R студийный - фото 1
Осветитель светодиодный Godox SZ150R студийный - фото 2
Осветитель светодиодный Godox SZ150R студийный - фото 3
Осветитель светодиодный Godox SZ150R студийный - фото 4
Осветитель светодиодный Godox SZ150R студийный - фото 5
Осветитель светодиодный Godox SZ150R студийный - фото 6
Осветитель светодиодный Godox SZ150R студийный - фото 7
Осветитель светодиодный Godox SZ150R студийный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Осветители
Комплектация
Осветитель светодиодный SZ150R, матовый рассеиватель, защитная крышка лампы, стандартный рефлектор, тросик металлический
Выходная мощность, Вт
150
Регулировка мощности
0~100%
Цветовая температура
2800-6500K
  • Осветитель светодиодный Godox SZ150R студийный - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox SZ150R студийный - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox SZ150R студийный - фото 3
  • Осветитель светодиодный Godox SZ150R студийный - фото 4
  • Осветитель светодиодный Godox SZ150R студийный - фото 5
  • Осветитель светодиодный Godox SZ150R студийный - фото 6
  • Осветитель светодиодный Godox SZ150R студийный - фото 7
  • Осветитель светодиодный Godox SZ150R студийный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 477876
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Осветители
Комплектация
Осветитель светодиодный SZ150R, матовый рассеиватель, защитная крышка лампы, стандартный рефлектор, тросик металлический
Выходная мощность, Вт
150
Регулировка мощности
0~100%
Цветовая температура
2800-6500K
Габаритные размеры, см
33,6 х 198 х 16,5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х30х25
Вес, кг.
5.4

Описание товара Осветитель светодиодный Godox SZ150R студийный

Godox SZ150R - фокусируемый мультицветный (RGB) светодиодный осветитель с регулируемой цветовой температурой и COB-светодиодом, предназначен для использования в видеопроизводстве, телевещании и фотографии. Широкие возможности позволяют использовать этот осветитель для создания короткометражных фильмов, даже при участии небольшой команды, что может значительно повысить эффективность вашей работы. Байонет Bowens используется для установки входящего в комплект рефлектора, а также других самых разнообразных светоформирующих аксессуаров, чтобы легко добиваться желаемых световых эффектов.

Отзывы о товаре Осветитель светодиодный Godox SZ150R студийный




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Осветители
Комплектация
Осветитель светодиодный SZ150R, матовый рассеиватель, защитная крышка лампы, стандартный рефлектор, тросик металлический
Выходная мощность, Вт
150
Регулировка мощности
0~100%
Цветовая температура
2800-6500K
Габаритные размеры, см
33,6 х 198 х 16,5
Страна производитель
Китай
Описание
Godox SZ150R - фокусируемый мультицветный (RGB) светодиодный осветитель с регулируемой цветовой температурой и COB-светодиодом, предназначен для использования в видеопроизводстве, телевещании и фотографии. Широкие возможности позволяют использовать этот осветитель для создания короткометражных фильмов, даже при участии небольшой команды, что может значительно повысить эффективность вашей работы. Байонет Bowens используется для установки входящего в комплект рефлектора, а также других самых разнообразных светоформирующих аксессуаров, чтобы легко добиваться желаемых световых эффектов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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