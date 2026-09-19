Осветитель светодиодный Godox SZ150R студийный
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Характеристики
Тип товара
Осветители
Комплектация
Осветитель светодиодный SZ150R, матовый рассеиватель, защитная крышка лампы, стандартный рефлектор, тросик металлический
Выходная мощность, Вт
150
Регулировка мощности
0~100%
Цветовая температура
2800-6500K
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 477876
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветители
Комплектация
Осветитель светодиодный SZ150R, матовый рассеиватель, защитная крышка лампы, стандартный рефлектор, тросик металлический
Выходная мощность, Вт
150
Регулировка мощности
0~100%
Цветовая температура
2800-6500K
Габаритные размеры, см
33,6 х 198 х 16,5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х30х25
Вес, кг.
5.4
Описание товара Осветитель светодиодный Godox SZ150R студийный
Godox SZ150R - фокусируемый мультицветный (RGB) светодиодный осветитель с регулируемой цветовой температурой и COB-светодиодом, предназначен для использования в видеопроизводстве, телевещании и фотографии. Широкие возможности позволяют использовать этот осветитель для создания короткометражных фильмов, даже при участии небольшой команды, что может значительно повысить эффективность вашей работы. Байонет Bowens используется для установки входящего в комплект рефлектора, а также других самых разнообразных светоформирующих аксессуаров, чтобы легко добиваться желаемых световых эффектов.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Осветители
Комплектация
Осветитель светодиодный SZ150R, матовый рассеиватель, защитная крышка лампы, стандартный рефлектор, тросик металлический
Выходная мощность, Вт
150
Регулировка мощности
0~100%
Цветовая температура
2800-6500K
Габаритные размеры, см
33,6 х 198 х 16,5
Страна производитель
Китай
Godox SZ150R - фокусируемый мультицветный (RGB) светодиодный осветитель с регулируемой цветовой температурой и COB-светодиодом, предназначен для использования в видеопроизводстве, телевещании и фотографии. Широкие возможности позволяют использовать этот осветитель для создания короткометражных фильмов, даже при участии небольшой команды, что может значительно повысить эффективность вашей работы. Байонет Bowens используется для установки входящего в комплект рефлектора, а также других самых разнообразных светоформирующих аксессуаров, чтобы легко добиваться желаемых световых эффектов.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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