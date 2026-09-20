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Кабель питания Godox Knowled TP-DC5 купить с доставкой в Москве
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Кабель питания Godox Knowled TP-DC5

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Кабель питания Godox Knowled TP-DC5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666648
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Кабель питания
Габаритные размеры, см
26х17х1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х21х8
Вес, г.
100

Описание товара Кабель питания Godox Knowled TP-DC5

Godox Knowled TP-DC5 – пятиметровый соединительный кабель питания постоянного тока с двумя штекерами для подключения светодиодного пиксельного осветителя Godox серии Knowled TP (TP2R / TP4R / TP8R) к блоку питания Godox Knowled TP-P600KIT

Отзывы о товаре Кабель питания Godox Knowled TP-DC5




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Кабель питания
Габаритные размеры, см
26х17х1
Страна производитель
Китай
Описание
Godox Knowled TP-DC5 – пятиметровый соединительный кабель питания постоянного тока с двумя штекерами для подключения светодиодного пиксельного осветителя Godox серии Knowled TP (TP2R / TP4R / TP8R) к блоку питания Godox Knowled TP-P600KIT
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель питания Godox Knowled TP-DC5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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