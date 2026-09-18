Зарядное устройство Godox UC29 USB для аккумулятора AD200
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Характеристики
Тип товара
Зарядное устройство
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 308424
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Габаритные размеры, см
5,9х5,8х2,6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х6х3
Вес, г.
100
Описание товара Зарядное устройство Godox UC29 USB для аккумулятора AD200
Godox UC29 – зарядное устройство для литий-ионного аккумулятора WB29 от вспышек Godox серии AD200. Через порт USB-C устройство подключается к адаптеру с выходными параметрами 5В/2А (USB-C кабель и адаптер приобретаются отдельно), например к сетевому адаптеру Godox VC1. Обеспечивает выходное напряжение 16,8В (0,18А/0,43A). Индикатор на корпусе устройства показывает степень заряда аккумулятора.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Зарядное устройство
Габаритные размеры, см
5,9х5,8х2,6
Страна производитель
Китай
Godox UC29 – зарядное устройство для литий-ионного аккумулятора WB29 от вспышек Godox серии AD200. Через порт USB-C устройство подключается к адаптеру с выходными параметрами 5В/2А (USB-C кабель и адаптер приобретаются отдельно), например к сетевому адаптеру Godox VC1. Обеспечивает выходное напряжение 16,8В (0,18А/0,43A). Индикатор на корпусе устройства показывает степень заряда аккумулятора.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны, светодиодные led
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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