Осветитель светодиодный Godox LEDM32 для смартфонов
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Характеристики
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Выходная мощность, Вт
1
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5200К
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231351
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Выходная мощность, Вт
1
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5200К
Габаритные размеры, см
5х5х2.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х9х3
Вес, г.
100
Описание товара Осветитель светодиодный Godox LEDM32 для смартфонов
Осветитель Godox LEDM32 оснащен 32 светодиодами, которые обеспечиваю мягкое и равномерное освещение для фотографий и видео. Яркость 120 LUX, функция оптического управления вспышкой, цветовая температура 5200К±300К, регулировка мощности от 10 до 100%. Встроенного литиевого аккумулятора хватает на 45 минут работы. Легкий и компактный корпус с клипсой подходит практически ко всем моделям телефонов.
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Теги товара: светодиодные led
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Осветитель
Тип осветителя
светодиодный
Выходная мощность, Вт
1
Регулировка мощности
есть
Цветовая температура
5200К
Габаритные размеры, см
5х5х2.8
Страна производитель
Китай
Осветитель Godox LEDM32 оснащен 32 светодиодами, которые обеспечиваю мягкое и равномерное освещение для фотографий и видео. Яркость 120 LUX, функция оптического управления вспышкой, цветовая температура 5200К±300К, регулировка мощности от 10 до 100%. Встроенного литиевого аккумулятора хватает на 45 минут работы. Легкий и компактный корпус с клипсой подходит практически ко всем моделям телефонов.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Теги товара: светодиодные led
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