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Тостер BQ T4000 Черный-Стальной купить с доставкой в Москве
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Тостер BQ T4000 Черный-Стальной

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Тостер BQ T4000 Черный-Стальной - фото 1
Тостер BQ T4000 Черный-Стальной - фото 2
Тостер BQ T4000 Черный-Стальной - фото 3
Тостер BQ T4000 Черный-Стальной - фото 4
Тостер BQ T4000 Черный-Стальной - фото 5
Тостер BQ T4000 Черный-Стальной - фото 6
Тостер BQ T4000 Черный-Стальной - фото 7
Тостер BQ T4000 Черный-Стальной - фото 8
Тостер BQ T4000 Черный-Стальной - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
1600
Цвет
черный
Количество отделений
4
Количество тостов
4
Регулировка степени обжаривания
Да
Функции особенности
отсек для шнура, термоизолированный корпус
  • Тостер BQ T4000 Черный-Стальной - фото 1
  • Тостер BQ T4000 Черный-Стальной - фото 2
  • Тостер BQ T4000 Черный-Стальной - фото 3
  • Тостер BQ T4000 Черный-Стальной - фото 4
  • Тостер BQ T4000 Черный-Стальной - фото 5
  • Тостер BQ T4000 Черный-Стальной - фото 6
  • Тостер BQ T4000 Черный-Стальной - фото 7
  • Тостер BQ T4000 Черный-Стальной - фото 8
  • Тостер BQ T4000 Черный-Стальной - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 664389
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
1600
Цвет
черный
Количество отделений
4
Количество тостов
4
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматическое центрирование
да
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
да
Функции особенности
отсек для шнура, термоизолированный корпус
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
поддон для крошек
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х32х23
Вес, кг.
2.95

Описание товара Тостер BQ T4000 Черный-Стальной

Тостер BQ — это идеальное сочетание функциональности и стильного дизайна, которое украсит любую кухню. Созданный для быстрого и равномерного поджаривания до 4 ломтиков хлеба одновременно, этот тостер оснащен мощным 1600-ваттным нагревательным элементом. Автоматическое центрирование обеспечивает равномерное подрумянивание, а регулировка степени обжаривания позволяет получить именно такой результат, который вы предпочитаете. Тостер выполнен в элегантном черном цвете и имеет прочный корпус из пластика и металла, что обеспечивает долговечность устройства. С ним вы сможете наслаждаться идеальными тостами каждое утро, благодаря функции экстра подъема маленьких ломтиков хлеба и наличию съемного поддона для крошек для легкой очистки. Для дополнительного удобства предусмотрена кнопка отмены, с помощью которой можно в любой момент остановить процесс поджаривания. С весом 2,3 кг и современным дизайном, тостер BQ станет не только надежным помощником в приготовлении завтрака, но и стильным акцентом на вашей кухне.



Теги товара: на 4 тоста

Отзывы о товаре Тостер BQ T4000 Черный-Стальной




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Тостер
Материал корпуса
пластик, металл
Мощность, Вт
1600
Цвет
черный
Количество отделений
4
Количество тостов
4
Кнопка отмены
Да
Регулировка степени обжаривания
Да
Автоматическое центрирование
да
Экстра подъем маленьких ломтиков хлеба
да
Функции особенности
отсек для шнура, термоизолированный корпус
Развернуть
Съемный поддон для крошек
Да
Комплектация
поддон для крошек
Страна производитель
Китай
Описание
Тостер BQ — это идеальное сочетание функциональности и стильного дизайна, которое украсит любую кухню. Созданный для быстрого и равномерного поджаривания до 4 ломтиков хлеба одновременно, этот тостер оснащен мощным 1600-ваттным нагревательным элементом. Автоматическое центрирование обеспечивает равномерное подрумянивание, а регулировка степени обжаривания позволяет получить именно такой результат, который вы предпочитаете. Тостер выполнен в элегантном черном цвете и имеет прочный корпус из пластика и металла, что обеспечивает долговечность устройства. С ним вы сможете наслаждаться идеальными тостами каждое утро, благодаря функции экстра подъема маленьких ломтиков хлеба и наличию съемного поддона для крошек для легкой очистки. Для дополнительного удобства предусмотрена кнопка отмены, с помощью которой можно в любой момент остановить процесс поджаривания. С весом 2,3 кг и современным дизайном, тостер BQ станет не только надежным помощником в приготовлении завтрака, но и стильным акцентом на вашей кухне.


Теги товара: на 4 тоста
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