Тостер BQ T2001 Стальной-Черный
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Характеристики
Описание товара Тостер BQ T2001 Стальной-Черный
Тостер BQ — это идеальное сочетание функциональности и стиля для вашей кухни. Этот тостер обеспечивает превосходное качество обжаривания благодаря своей мощности 1500 Вт и возможности регулировки степени обжаривания. Вы можете одновременно приготовить до 4 тостов, что делает его идеальным выбором для больших семей или вечеринок. Элегантный серебристый корпус из комбинации пластика и металла органично впишется в любой интерьер. Автоматическое центрирование ломтиков гарантирует равномерное обжаривание с обеих сторон, а функция автоматического выброса позволяет легко извлекать готовые тосты. Для максимального удобства тостер оснащен экстра подъемом, который помогает достать даже маленькие ломтики хлеба без труда. Встроенная кнопка отмены позволяет прервать процесс обжаривания в любой момент. Съемный поддон для крошек упрощает уход за прибором, поддерживая его в чистоте и порядке. С тостером BQ приготовление завтрака станет быстрым и приятным процессом, приносящим радость и удовольствие каждый день.
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Теги товара: на 4 тоста
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Теги товара: на 4 тоста
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