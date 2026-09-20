Тостер BQ T1000 Синий
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Характеристики
Описание товара Тостер BQ T1000 Синий
Тостер BQ — это стильное и функциональное устройство для приготовления идеально прожаренных тостов. Его элегантный синий корпус выполнен из комбинации пластика и металла, что обеспечивает как прочность, так и привлекательный внешний вид. С мощностью 1000 Вт тостер быстро справляется с обжариванием, позволяя поджарить до двух ломтиков одновременно. Благодаря функции автоматического центрирования, ваши тосты всегда будут равномерно поджарены. Регулировка степени обжаривания предоставляет возможность подобрать идеальную хрустящую корочку в соответствии с вашими предпочтениями. Встроенная кнопка отмены позволяет мгновенно прервать процесс, если потребуется. Тостер также оснащён съёмным поддоном для крошек, что облегчает его чистку и уход. Весом в 1,35 кг, он будет удобен в перемещении и хранении. Этот стильный и надёжный тостер идеально подходит для любой кухни, обеспечивая превосходное качество и удобство использования.
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Теги товара: на 2 тоста
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Теги товара: на 2 тоста
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