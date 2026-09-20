Саундбар Supra SSB-205 2.1 40Вт+60Вт черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Саундбар Supra SSB-205 2.1 40Вт+60Вт черный
SUPRA представляет саундбар с сабвуфером и мощностью 100 Вт — решение для насыщенного и мощного звука в любом помещении. Благодаря конфигурации 2.1 и наличию сабвуфера басы становятся объемными и насыщенными, а любимые фильмы и музыка заиграют новыми красками. В комплекте одна компактная колонка, которая не займет много места, а вес 5,8 кг делает установку и перемещение несложными. Варианты подключения впечатляют: используйте оптический вход, HDMI-выход, линейный аудиовход или USB. Управляйте устройством просто и удобно с помощью пульта ДУ — настройте звучание под себя, не вставая с дивана. Встроенный Bluetooth открывает мир беспроводного прослушивания с любых современных гаджетов. Монтажные крепления позволяют разместить саундбар так, как удобно именно вам. Черный цвет корпуса отлично впишется в любой интерьер, подчеркивая стиль и современность вашей аудиосистемы. SUPRA — когда звук становится событием!
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