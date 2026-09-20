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Саундбар Supra SSB-205 2.1 40Вт+60Вт черный купить с доставкой в Москве
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Саундбар Supra SSB-205 2.1 40Вт+60Вт черный

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Саундбар Supra SSB-205 2.1 40Вт+60Вт черный - фото 1
Саундбар Supra SSB-205 2.1 40Вт+60Вт черный - фото 2
Саундбар Supra SSB-205 2.1 40Вт+60Вт черный - фото 3
Саундбар Supra SSB-205 2.1 40Вт+60Вт черный - фото 4
Саундбар Supra SSB-205 2.1 40Вт+60Вт черный - фото 5
Саундбар Supra SSB-205 2.1 40Вт+60Вт черный - фото 6
Саундбар Supra SSB-205 2.1 40Вт+60Вт черный - фото 7
Саундбар Supra SSB-205 2.1 40Вт+60Вт черный - фото 8
Саундбар Supra SSB-205 2.1 40Вт+60Вт черный - фото 9
Саундбар Supra SSB-205 2.1 40Вт+60Вт черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
Количество колонок в комплекте
1
Цвет
черный
Тип акустической системы
2.1
Общая выходная мощность, Вт
100
Наличие сабвуфера
Да
Bluetooth
есть
  • Саундбар Supra SSB-205 2.1 40Вт+60Вт черный - фото 1
  • Саундбар Supra SSB-205 2.1 40Вт+60Вт черный - фото 2
  • Саундбар Supra SSB-205 2.1 40Вт+60Вт черный - фото 3
  • Саундбар Supra SSB-205 2.1 40Вт+60Вт черный - фото 4
  • Саундбар Supra SSB-205 2.1 40Вт+60Вт черный - фото 5
  • Саундбар Supra SSB-205 2.1 40Вт+60Вт черный - фото 6
  • Саундбар Supra SSB-205 2.1 40Вт+60Вт черный - фото 7
  • Саундбар Supra SSB-205 2.1 40Вт+60Вт черный - фото 8
  • Саундбар Supra SSB-205 2.1 40Вт+60Вт черный - фото 9
  • Саундбар Supra SSB-205 2.1 40Вт+60Вт черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660771
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Характеристики

Бренд
SUPRA
Тип товара
Саундбары
Количество колонок в комплекте
1
Пульт ДУ
есть
Крепления для монтажа
да
Цвет
черный
Дополнительно
подсветка
Тип акустической системы
2.1
Общая выходная мощность, Вт
100
Наличие сабвуфера
Да
Bluetooth
есть
HDMI-выход
1
Оптический цифровой вход
1
Линейный аудиовход
1
USB
1
Интерфейсы
USB
Питание
от сети
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х10х6
Вес, кг.
5.8

Описание товара Саундбар Supra SSB-205 2.1 40Вт+60Вт черный

SUPRA представляет саундбар с сабвуфером и мощностью 100 Вт — решение для насыщенного и мощного звука в любом помещении. Благодаря конфигурации 2.1 и наличию сабвуфера басы становятся объемными и насыщенными, а любимые фильмы и музыка заиграют новыми красками. В комплекте одна компактная колонка, которая не займет много места, а вес 5,8 кг делает установку и перемещение несложными. Варианты подключения впечатляют: используйте оптический вход, HDMI-выход, линейный аудиовход или USB. Управляйте устройством просто и удобно с помощью пульта ДУ — настройте звучание под себя, не вставая с дивана. Встроенный Bluetooth открывает мир беспроводного прослушивания с любых современных гаджетов. Монтажные крепления позволяют разместить саундбар так, как удобно именно вам. Черный цвет корпуса отлично впишется в любой интерьер, подчеркивая стиль и современность вашей аудиосистемы. SUPRA — когда звук становится событием!

Отзывы о товаре Саундбар Supra SSB-205 2.1 40Вт+60Вт черный




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Характеристики
Бренд
SUPRA
Тип товара
Саундбары
Количество колонок в комплекте
1
Пульт ДУ
есть
Крепления для монтажа
да
Цвет
черный
Дополнительно
подсветка
Тип акустической системы
2.1
Общая выходная мощность, Вт
100
Наличие сабвуфера
Да
Bluetooth
есть
HDMI-выход
1
Развернуть
Оптический цифровой вход
1
Линейный аудиовход
1
USB
1
Интерфейсы
USB
Питание
от сети
Страна производитель
Китай
Описание
SUPRA представляет саундбар с сабвуфером и мощностью 100 Вт — решение для насыщенного и мощного звука в любом помещении. Благодаря конфигурации 2.1 и наличию сабвуфера басы становятся объемными и насыщенными, а любимые фильмы и музыка заиграют новыми красками. В комплекте одна компактная колонка, которая не займет много места, а вес 5,8 кг делает установку и перемещение несложными. Варианты подключения впечатляют: используйте оптический вход, HDMI-выход, линейный аудиовход или USB. Управляйте устройством просто и удобно с помощью пульта ДУ — настройте звучание под себя, не вставая с дивана. Встроенный Bluetooth открывает мир беспроводного прослушивания с любых современных гаджетов. Монтажные крепления позволяют разместить саундбар так, как удобно именно вам. Черный цвет корпуса отлично впишется в любой интерьер, подчеркивая стиль и современность вашей аудиосистемы. SUPRA — когда звук становится событием!
Самовывоз
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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