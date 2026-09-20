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Портативная колонка A4Tech Bloody S5 Lock розовый купить с доставкой в Москве
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Портативная колонка A4Tech Bloody S5 Lock розовый

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Портативная колонка A4Tech Bloody S5 Lock розовый - фото 1
Портативная колонка A4Tech Bloody S5 Lock розовый - фото 2
Портативная колонка A4Tech Bloody S5 Lock розовый - фото 3
Портативная колонка A4Tech Bloody S5 Lock розовый - фото 4
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Портативная колонка A4Tech Bloody S5 Lock розовый - фото 6
Портативная колонка A4Tech Bloody S5 Lock розовый - фото 7
Портативная колонка A4Tech Bloody S5 Lock розовый - фото 8
Портативная колонка A4Tech Bloody S5 Lock розовый - фото 9
Портативная колонка A4Tech Bloody S5 Lock розовый - фото 10
Портативная колонка A4Tech Bloody S5 Lock розовый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
розовый
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Дисплей
нет
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная колонка A4Tech Bloody S5 Lock розовый - фото 1
  • Портативная колонка A4Tech Bloody S5 Lock розовый - фото 2
  • Портативная колонка A4Tech Bloody S5 Lock розовый - фото 3
  • Портативная колонка A4Tech Bloody S5 Lock розовый - фото 4
  • Портативная колонка A4Tech Bloody S5 Lock розовый - фото 5
  • Портативная колонка A4Tech Bloody S5 Lock розовый - фото 6
  • Портативная колонка A4Tech Bloody S5 Lock розовый - фото 7
  • Портативная колонка A4Tech Bloody S5 Lock розовый - фото 8
  • Портативная колонка A4Tech Bloody S5 Lock розовый - фото 9
  • Портативная колонка A4Tech Bloody S5 Lock розовый - фото 10
  • Портативная колонка A4Tech Bloody S5 Lock розовый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660709
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
85
Цвет
розовый
Особенности
влагозащищенный корпус
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
40
Диаметр НЧ-динамика, мм
40
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Нет
Тип элементов питания
Li-pol
Емкость аккумулятора
1200
Время работы, ч
6
Габаритные размеры
86 x 135 x 46 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
385

Описание товара Портативная колонка A4Tech Bloody S5 Lock розовый

Портативная акустика A4TECH — это стильное и компактное устройство, которое обеспечивает качественное звучание и удобство использования. Благодаря мощности в 5 Вт и моно звуку, колонка подойдет для самых различных ситуаций, будь то отдых на природе или домашний досуг. Колонка оснащена встроенным аккумулятором емкостью 1200 мА·ч, который обеспечивает до 6 часов непрерывной работы, что делает ее идеальной для длительных прогулок или поездок. Поддержка Bluetooth версии 5.3 позволяет легко и быстро подключаться к другим устройствам, обеспечивая стабильную передачу звука без проводов. Конструкция отличается высоким качеством изготовления — корпус выполнен из металла и пластика, что обеспечивает не только стильный внешний вид, но и дополнительную прочность. Колонка представлена в нежном розовом цвете, что придаёт ей особую привлекательность и может стать отличным дополнением к любому интерьеру. Диаметр ВЧ-динамика составляет 40 мм, что способствует глубокому и чистому звучанию. Отметим, что при наличии встроенного аккумулятора, колонка не поддерживает AUX вход, но это компенсируется устойчивой работой через Bluetooth. С портативной акустикой A4TECH ваш звук всегда будет на высоте, где бы вы ни находились.



Теги товара: водонепроницаемые

Отзывы о товаре Портативная колонка A4Tech Bloody S5 Lock розовый




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
85
Цвет
розовый
Особенности
влагозащищенный корпус
Звук
моно
Мощность, Вт
5
Количество динамиков
1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
40
Диаметр НЧ-динамика, мм
40
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Развернуть
Материал корпуса
металл, пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.3
Линейный AUX вход
Нет
USB
да
Разъем для карт памяти
Нет
Тип элементов питания
Li-pol
Емкость аккумулятора
1200
Время работы, ч
6
Габаритные размеры
86 x 135 x 46 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика A4TECH — это стильное и компактное устройство, которое обеспечивает качественное звучание и удобство использования. Благодаря мощности в 5 Вт и моно звуку, колонка подойдет для самых различных ситуаций, будь то отдых на природе или домашний досуг. Колонка оснащена встроенным аккумулятором емкостью 1200 мА·ч, который обеспечивает до 6 часов непрерывной работы, что делает ее идеальной для длительных прогулок или поездок. Поддержка Bluetooth версии 5.3 позволяет легко и быстро подключаться к другим устройствам, обеспечивая стабильную передачу звука без проводов. Конструкция отличается высоким качеством изготовления — корпус выполнен из металла и пластика, что обеспечивает не только стильный внешний вид, но и дополнительную прочность. Колонка представлена в нежном розовом цвете, что придаёт ей особую привлекательность и может стать отличным дополнением к любому интерьеру. Диаметр ВЧ-динамика составляет 40 мм, что способствует глубокому и чистому звучанию. Отметим, что при наличии встроенного аккумулятора, колонка не поддерживает AUX вход, но это компенсируется устойчивой работой через Bluetooth. С портативной акустикой A4TECH ваш звук всегда будет на высоте, где бы вы ни находились.


Теги товара: водонепроницаемые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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