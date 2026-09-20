18В Бесщеточная аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт BSB18C3BL-402C 4935478938 AEG
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
65
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Ударный механизм
да
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659828
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
2
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент
110
Макс. диаметр сверления дерева
65
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
31500 уд/мин
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х36х14
Вес, кг.
6.2
Описание товара 18В Бесщеточная аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт BSB18C3BL-402C 4935478938 AEG
Бесщеточная аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт AEG 18В BSB18C3BL используется для сверления отверстий в металле, дереве, кирпиче, а также для закручивания крепежа.Экономия времени пользователя. Надежный металлический быстрозажимной патрон с фиксатором обеспечивает удобство замены и надежное крепление оснастки.Широкая сфера применения. Скорость вращения шпинделя регулируется усилием нажатия на клавишу Пуск, что позволяет работать с разными материалами.
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Теги товара: Двухскоростные
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
2
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент
110
Макс. диаметр сверления дерева
65
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Ударный механизм
да
Развернуть
Кол-во ударов
31500 уд/мин
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Бесщеточная аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт AEG 18В BSB18C3BL используется для сверления отверстий в металле, дереве, кирпиче, а также для закручивания крепежа.Экономия времени пользователя. Надежный металлический быстрозажимной патрон с фиксатором обеспечивает удобство замены и надежное крепление оснастки.Широкая сфера применения. Скорость вращения шпинделя регулируется усилием нажатия на клавишу Пуск, что позволяет работать с разными материалами.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
18В Бесщеточная аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт BSB18C3BL-402C 4935478938 AEG - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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