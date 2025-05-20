Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-21)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Макс. диаметр сверления бетона
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 649891
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
аккумулятор, быстрозарядное устройство, двухсторонняя бита 50 мм (PH, PZ), битодержатель, скоба поясная, кейс, руководство по эксплуатации
Магнитный держатель на корпусе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
35
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Макс. диаметр сверления бетона
10
Импульсный режим
да
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Ширина, см
290
Высота, см
105
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х30х11
Вес, кг.
3.04
Описание товара Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-21)
Дрель-шуруповер ЗУБР ДШЛ-145-21 применяется для сверления отверстий в различных материалах (при установке сверла) и для монтажа/демонтажа резьбовых соединений (при установке соответствующих бит и головок). Благодаря конструкции редуктора инструмент имеет высокий крутящий момент при широком диапазоне оборотов. Быстрозажимной патрон обеспечивает простую смену оснастки. Функция реверса помогает легко вывести застрявшее в материале сверло. Подсветка рабочего места позволяет комфортно работать в условиях слабого освещения. Для надежного хранения и транспортировки инструмент поставляется в кейсе.
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Теги товара: Двухскоростные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
аккумулятор, быстрозарядное устройство, двухсторонняя бита 50 мм (PH, PZ), битодержатель, скоба поясная, кейс, руководство по эксплуатации
Магнитный держатель на корпусе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
35
Макс. диаметр сверления дерева
25
Развернуть
Макс. диаметр сверления металла
10
Макс. диаметр сверления бетона
10
Импульсный режим
да
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Ширина, см
290
Высота, см
105
Страна производитель
Китай
Дрель-шуруповер ЗУБР ДШЛ-145-21 применяется для сверления отверстий в различных материалах (при установке сверла) и для монтажа/демонтажа резьбовых соединений (при установке соответствующих бит и головок). Благодаря конструкции редуктора инструмент имеет высокий крутящий момент при широком диапазоне оборотов. Быстрозажимной патрон обеспечивает простую смену оснастки. Функция реверса помогает легко вывести застрявшее в материале сверло. Подсветка рабочего места позволяет комфортно работать в условиях слабого освещения. Для надежного хранения и транспортировки инструмент поставляется в кейсе.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Достоинства:
Комментарий:
класс
Достоинства:
Комментарий:
без повреждений.
Достоинства:
Комментарий:
очень понравился,за такую цену
Достоинства:
Комментарий:
хороший товар
Достоинства:
Комментарий:
Брали в подарок, для мелких нужд пойдет, обороты до 600, не переключаются скорости (такая модель). Не удобно ставить-нет опоры, лучше брать помощнее и с 2 батареями.
Достоинства:
Комментарий:
для дома пойдëт, но не более
Достоинства:
Комментарий:
Дрель-шуруповёрт пришёл в срок и без видимых дефектов. Работает. Как долго прослужит, покажет время.
Достоинства:
Комментарий:
всё хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
все ок.Ожидание оправдано
Достоинства:
Комментарий:
Для дома отлично
Достоинства:
Комментарий:
За свою цену пойдет
Достоинства:
Комментарий:
сила закрутки хорошая -1 только один аккумулятор а так все ок .Продавец у Вас есть отдельно в продаже аккумулятор скиньте ссылку пожалуйста
Достоинства:
Комментарий:
Работает норм, рекомендуем
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл целый, упакован хорошо. При проверке все работает. Правда немного неприятный запах. Муж доволен, понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
составил парочку к моему шуруповёрту; купил после раздумий, вместо электро отвёртки; изделие хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Работает, но лучше брать модель 2А. Так очень удобный. С подсветкой в узких и темных местах работается легко
Достоинства:
Комментарий:
Удобный хороший
Достоинства:
Комментарий:
Рабочий,для домашних дел хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Старый штиль был гораздо лучше.
Достоинства:
Комментарий:
купила сыну удобный компактный
Достоинства:
Комментарий:
Хороший
Достоинства:
Комментарий:
Я думала,что дрель-шуруповёрт предназначен сверлить и закручивать шурупы!Нет,только для шурупов!Я женщина,многого не знаю!Извините!
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка аккуратная, комплектация полная, соответствует заявленному, шуруповёрт работает, аккумулятор пришел заряженный.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, для дома самоё то
Достоинства:
Комментарий:
Все нормально, работает
Достоинства:
Комментарий:
Своих денег стоит
Достоинства:
Комментарий:
Одна батарея и крутит слабенько
Достоинства:
Комментарий:
Отличный шуруповёрт. Уже проверено на деле Компактный удобный в работе, особенно для девушек не нужно больше просить кого то чтоб собрать не большой шкаф
Достоинства:
Комментарий:
Время покажет
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, для дома самое то, берите с маленьким аккумклятором, так удобнее, полку скрутить хватит
Достоинства:
Комментарий:
Купила себе,для домашних работ. Удобный,работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая вещь
Достоинства:
Комментарий:
Рабочий
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Своих денег стоит. Для домашней работы вполне подходит.
Достоинства:
Комментарий:
Для домашнего использования, сборки мебели показал хороший результат. Аккумулятор держит примерно час.
Достоинства:
Комментарий:
Для своей цены, хороший товар
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-21) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-21)
Достоинства:
Комментарий:
класс
Достоинства:
Комментарий:
без повреждений.
Достоинства:
Комментарий:
очень понравился,за такую цену
Достоинства:
Комментарий:
хороший товар
Достоинства:
Комментарий:
Брали в подарок, для мелких нужд пойдет, обороты до 600, не переключаются скорости (такая модель). Не удобно ставить-нет опоры, лучше брать помощнее и с 2 батареями.
Достоинства:
Комментарий:
для дома пойдëт, но не более
Достоинства:
Комментарий:
Дрель-шуруповёрт пришёл в срок и без видимых дефектов. Работает. Как долго прослужит, покажет время.
Достоинства:
Комментарий:
всё хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
все ок.Ожидание оправдано
Достоинства:
Комментарий:
Для дома отлично
Достоинства:
Комментарий:
За свою цену пойдет
Достоинства:
Комментарий:
сила закрутки хорошая -1 только один аккумулятор а так все ок .Продавец у Вас есть отдельно в продаже аккумулятор скиньте ссылку пожалуйста
Достоинства:
Комментарий:
Работает норм, рекомендуем
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришёл целый, упакован хорошо. При проверке все работает. Правда немного неприятный запах. Муж доволен, понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
составил парочку к моему шуруповёрту; купил после раздумий, вместо электро отвёртки; изделие хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Работает, но лучше брать модель 2А. Так очень удобный. С подсветкой в узких и темных местах работается легко
Достоинства:
Комментарий:
Удобный хороший
Достоинства:
Комментарий:
Рабочий,для домашних дел хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Старый штиль был гораздо лучше.
Достоинства:
Комментарий:
купила сыну удобный компактный
Достоинства:
Комментарий:
Хороший
Достоинства:
Комментарий:
Я думала,что дрель-шуруповёрт предназначен сверлить и закручивать шурупы!Нет,только для шурупов!Я женщина,многого не знаю!Извините!
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка аккуратная, комплектация полная, соответствует заявленному, шуруповёрт работает, аккумулятор пришел заряженный.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, для дома самоё то
Достоинства:
Комментарий:
Все нормально, работает
Достоинства:
Комментарий:
Своих денег стоит
Достоинства:
Комментарий:
Одна батарея и крутит слабенько
Достоинства:
Комментарий:
Отличный шуруповёрт. Уже проверено на деле Компактный удобный в работе, особенно для девушек не нужно больше просить кого то чтоб собрать не большой шкаф
Достоинства:
Комментарий:
Время покажет
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, для дома самое то, берите с маленьким аккумклятором, так удобнее, полку скрутить хватит
Достоинства:
Комментарий:
Купила себе,для домашних работ. Удобный,работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая вещь
Достоинства:
Комментарий:
Рабочий
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Своих денег стоит. Для домашней работы вполне подходит.
Достоинства:
Комментарий:
Для домашнего использования, сборки мебели показал хороший результат. Аккумулятор держит примерно час.
Достоинства:
Комментарий:
Для своей цены, хороший товар