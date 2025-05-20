Top.Mail.Ru
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-21) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-21)

38 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-21) - фото 1
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-21) - фото 2
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-21) - фото 3
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-21) - фото 4
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-21) - фото 5
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-21) - фото 6
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-21) - фото 7
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-21) - фото 8
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-21) - фото 9
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-21) - фото 10
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-21) - фото 11
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-21) - фото 12
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-21) - фото 13
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-21) - фото 14
Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-21) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Макс. диаметр сверления бетона
10
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-21) - фото 1
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-21) - фото 2
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-21) - фото 3
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-21) - фото 4
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-21) - фото 5
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-21) - фото 6
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-21) - фото 7
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-21) - фото 8
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-21) - фото 9
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-21) - фото 10
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-21) - фото 11
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-21) - фото 12
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-21) - фото 13
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-21) - фото 14
  • Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-21) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649891
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
аккумулятор, быстрозарядное устройство, двухсторонняя бита 50 мм (PH, PZ), битодержатель, скоба поясная, кейс, руководство по эксплуатации
Магнитный держатель на корпусе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
35
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Макс. диаметр сверления бетона
10
Импульсный режим
да
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Ширина, см
290
Высота, см
105
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х30х11
Вес, кг.
3.04

Описание товара Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-21)

Дрель-шуруповер ЗУБР ДШЛ-145-21 применяется для сверления отверстий в различных материалах (при установке сверла) и для монтажа/демонтажа резьбовых соединений (при установке соответствующих бит и головок). Благодаря конструкции редуктора инструмент имеет высокий крутящий момент при широком диапазоне оборотов. Быстрозажимной патрон обеспечивает простую смену оснастки. Функция реверса помогает легко вывести застрявшее в материале сверло. Подсветка рабочего места позволяет комфортно работать в условиях слабого освещения. Для надежного хранения и транспортировки инструмент поставляется в кейсе.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-21)

Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Фарход М.

Достоинства:


Комментарий:
класс
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Сергей З.

Достоинства:


Комментарий:
без повреждений.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Елена А.

Достоинства:


Комментарий:
очень понравился,за такую цену
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Ада И.

Достоинства:


Комментарий:
хороший товар
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Брали в подарок, для мелких нужд пойдет, обороты до 600, не переключаются скорости (такая модель). Не удобно ставить-нет опоры, лучше брать помощнее и с 2 батареями.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
для дома пойдëт, но не более
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Дрель-шуруповёрт пришёл в срок и без видимых дефектов. Работает. Как долго прослужит, покажет время.
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
всё хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Надежда Х.

Достоинства:


Комментарий:
все ок.Ожидание оправдано
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Виктория Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Для дома отлично
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
За свою цену пойдет
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Алексей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
сила закрутки хорошая -1 только один аккумулятор а так все ок .Продавец у Вас есть отдельно в продаже аккумулятор скиньте ссылку пожалуйста
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Валентина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Работает норм, рекомендуем
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2024
Алмаз С.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
11.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл целый, упакован хорошо. При проверке все работает. Правда немного неприятный запах. Муж доволен, понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2024
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
составил парочку к моему шуруповёрту; купил после раздумий, вместо электро отвёртки; изделие хорошее
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2024
Светлана Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, но лучше брать модель 2А. Так очень удобный. С подсветкой в узких и темных местах работается легко
Источник: Яндекс Маркет
30.09.2024
Ирина А.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный хороший
Источник: Яндекс Маркет
25.09.2024
Гульмира Б.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочий,для домашних дел хорошо
Источник: Яндекс Маркет
24.09.2024
Владимир З.

Достоинства:


Комментарий:
Старый штиль был гораздо лучше.
Источник: Яндекс Маркет
22.09.2024
Маргарита Р.

Достоинства:


Комментарий:
купила сыну удобный компактный
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2024
Евгения И.

Достоинства:


Комментарий:
Я думала,что дрель-шуруповёрт предназначен сверлить и закручивать шурупы!Нет,только для шурупов!Я женщина,многого не знаю!Извините!
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2024
Людмила Л.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка аккуратная, комплектация полная, соответствует заявленному, шуруповёрт работает, аккумулятор пришел заряженный.
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, для дома самоё то
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2024
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Все нормально, работает
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2024
максим Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Своих денег стоит
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2024
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Одна батарея и крутит слабенько
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2024
Регина С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный шуруповёрт. Уже проверено на деле Компактный удобный в работе, особенно для девушек не нужно больше просить кого то чтоб собрать не большой шкаф
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2024
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Время покажет
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2024
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, для дома самое то, берите с маленьким аккумклятором, так удобнее, полку скрутить хватит
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2024
Нина А.

Достоинства:


Комментарий:
Купила себе,для домашних работ. Удобный,работает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2024
Галина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая вещь
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2024
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочий
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2024
Владлен С.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2024
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
Своих денег стоит. Для домашней работы вполне подходит.
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Для домашнего использования, сборки мебели показал хороший результат. Аккумулятор держит примерно час.
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2024
Иван Х.

Достоинства:


Комментарий:
Для своей цены, хороший товар



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
аккумулятор, быстрозарядное устройство, двухсторонняя бита 50 мм (PH, PZ), битодержатель, скоба поясная, кейс, руководство по эксплуатации
Магнитный держатель на корпусе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
35
Макс. диаметр сверления дерева
25
Развернуть
Макс. диаметр сверления металла
10
Макс. диаметр сверления бетона
10
Импульсный режим
да
Блокировка шпинделя
Да
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Емкость аккумулятора, А*ч
2
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Ширина, см
290
Высота, см
105
Страна производитель
Китай
Описание
Дрель-шуруповер ЗУБР ДШЛ-145-21 применяется для сверления отверстий в различных материалах (при установке сверла) и для монтажа/демонтажа резьбовых соединений (при установке соответствующих бит и головок). Благодаря конструкции редуктора инструмент имеет высокий крутящий момент при широком диапазоне оборотов. Быстрозажимной патрон обеспечивает простую смену оснастки. Функция реверса помогает легко вывести застрявшее в материале сверло. Подсветка рабочего места позволяет комфортно работать в условиях слабого освещения. Для надежного хранения и транспортировки инструмент поставляется в кейсе.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Фарход М.

Достоинства:


Комментарий:
класс
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Сергей З.

Достоинства:


Комментарий:
без повреждений.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Елена А.

Достоинства:


Комментарий:
очень понравился,за такую цену
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Ада И.

Достоинства:


Комментарий:
хороший товар
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Брали в подарок, для мелких нужд пойдет, обороты до 600, не переключаются скорости (такая модель). Не удобно ставить-нет опоры, лучше брать помощнее и с 2 батареями.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
для дома пойдëт, но не более
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Дрель-шуруповёрт пришёл в срок и без видимых дефектов. Работает. Как долго прослужит, покажет время.
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
всё хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Надежда Х.

Достоинства:


Комментарий:
все ок.Ожидание оправдано
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Виктория Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Для дома отлично
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
За свою цену пойдет
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Алексей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
сила закрутки хорошая -1 только один аккумулятор а так все ок .Продавец у Вас есть отдельно в продаже аккумулятор скиньте ссылку пожалуйста
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Валентина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Работает норм, рекомендуем
Источник: Яндекс Маркет
08.11.2024
Алмаз С.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
11.10.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл целый, упакован хорошо. При проверке все работает. Правда немного неприятный запах. Муж доволен, понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
10.10.2024
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
составил парочку к моему шуруповёрту; купил после раздумий, вместо электро отвёртки; изделие хорошее
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2024
Светлана Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, но лучше брать модель 2А. Так очень удобный. С подсветкой в узких и темных местах работается легко
Источник: Яндекс Маркет
30.09.2024
Ирина А.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный хороший
Источник: Яндекс Маркет
25.09.2024
Гульмира Б.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочий,для домашних дел хорошо
Источник: Яндекс Маркет
24.09.2024
Владимир З.

Достоинства:


Комментарий:
Старый штиль был гораздо лучше.
Источник: Яндекс Маркет
22.09.2024
Маргарита Р.

Достоинства:


Комментарий:
купила сыну удобный компактный
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2024
Евгения И.

Достоинства:


Комментарий:
Я думала,что дрель-шуруповёрт предназначен сверлить и закручивать шурупы!Нет,только для шурупов!Я женщина,многого не знаю!Извините!
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2024
Людмила Л.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка аккуратная, комплектация полная, соответствует заявленному, шуруповёрт работает, аккумулятор пришел заряженный.
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, для дома самоё то
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2024
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
Все нормально, работает
Источник: Яндекс Маркет
02.09.2024
максим Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Своих денег стоит
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2024
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Одна батарея и крутит слабенько
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2024
Регина С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный шуруповёрт. Уже проверено на деле Компактный удобный в работе, особенно для девушек не нужно больше просить кого то чтоб собрать не большой шкаф
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2024
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Время покажет
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2024
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично, для дома самое то, берите с маленьким аккумклятором, так удобнее, полку скрутить хватит
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2024
Нина А.

Достоинства:


Комментарий:
Купила себе,для домашних работ. Удобный,работает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2024
Галина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая вещь
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2024
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочий
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2024
Владлен С.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2024
Михаил С.

Достоинства:


Комментарий:
Своих денег стоит. Для домашней работы вполне подходит.
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Для домашнего использования, сборки мебели показал хороший результат. Аккумулятор держит примерно час.
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2024
Иван Х.

Достоинства:


Комментарий:
Для своей цены, хороший товар


Дрель-шуруповерт ЗУБР С1, 14.4 В, 35 Н·м, 1 АКБ (2 А·ч), кейс (ДШЛ-145-21) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...