Top.Mail.Ru
Наушники HONOR CHOICE OWS golden (5504AATM) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники HONOR CHOICE OWS golden (5504AATM)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Наушники HONOR CHOICE OWS golden (5504AATM) - фото 1
Наушники HONOR CHOICE OWS golden (5504AATM) - фото 2
Наушники HONOR CHOICE OWS golden (5504AATM) - фото 3
Наушники HONOR CHOICE OWS golden (5504AATM) - фото 4
Наушники HONOR CHOICE OWS golden (5504AATM) - фото 5
Наушники HONOR CHOICE OWS golden (5504AATM) - фото 6
Наушники HONOR CHOICE OWS golden (5504AATM) - фото 7
Наушники HONOR CHOICE OWS golden (5504AATM) - фото 8
Наушники HONOR CHOICE OWS golden (5504AATM) - фото 9
Наушники HONOR CHOICE OWS golden (5504AATM) - фото 10
Наушники HONOR CHOICE OWS golden (5504AATM) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
  • Наушники HONOR CHOICE OWS golden (5504AATM) - фото 1
  • Наушники HONOR CHOICE OWS golden (5504AATM) - фото 2
  • Наушники HONOR CHOICE OWS golden (5504AATM) - фото 3
  • Наушники HONOR CHOICE OWS golden (5504AATM) - фото 4
  • Наушники HONOR CHOICE OWS golden (5504AATM) - фото 5
  • Наушники HONOR CHOICE OWS golden (5504AATM) - фото 6
  • Наушники HONOR CHOICE OWS golden (5504AATM) - фото 7
  • Наушники HONOR CHOICE OWS golden (5504AATM) - фото 8
  • Наушники HONOR CHOICE OWS golden (5504AATM) - фото 9
  • Наушники HONOR CHOICE OWS golden (5504AATM) - фото 10
  • Наушники HONOR CHOICE OWS golden (5504AATM) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 657546
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Длина кабеля, м
0.9
Размеры в упаковке, см
12х10х3
Вес, г.
172

Описание товара Наушники HONOR CHOICE OWS golden (5504AATM)

Стильные беспроводные наушники с оригинальным креплением, предотвращающим случайную потерю устройства. Характеризуются чистым звучанием на любой громкости и хорошей автономностью. Обладают влагозащищенным корпусом. Совместимы с гаджетами на базе Android и iOS. Подходят для разговоров без использования рук. Эргономика и защита. Благодаря креплению с помощью заушины наушники Honor Choice OWS Earbuds надежно фиксируются, не смещаются и не выпадают. Ножка отсутствует, что также повышает комфорт — ничто не цепляется за волосы или одежду. Можно заниматься спортом, активно двигаться и не бояться потерять гаджет. На активные сценарии использования в любых условиях направлен и корпус с классом влагозащиты IP54. Он не боится брызг воды и капель пота.

Отзывы о товаре Наушники HONOR CHOICE OWS golden (5504AATM)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Длина кабеля, м
0.9
Описание
Стильные беспроводные наушники с оригинальным креплением, предотвращающим случайную потерю устройства. Характеризуются чистым звучанием на любой громкости и хорошей автономностью. Обладают влагозащищенным корпусом. Совместимы с гаджетами на базе Android и iOS. Подходят для разговоров без использования рук. Эргономика и защита. Благодаря креплению с помощью заушины наушники Honor Choice OWS Earbuds надежно фиксируются, не смещаются и не выпадают. Ножка отсутствует, что также повышает комфорт — ничто не цепляется за волосы или одежду. Можно заниматься спортом, активно двигаться и не бояться потерять гаджет. На активные сценарии использования в любых условиях направлен и корпус с классом влагозащиты IP54. Он не боится брызг воды и капель пота.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники HONOR CHOICE OWS golden (5504AATM) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...