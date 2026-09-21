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Наушники Edifier TWS300 NB White купить с доставкой в Москве
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Наушники Edifier TWS300 NB White

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Наушники Edifier TWS300 NB White - фото 1
Наушники Edifier TWS300 NB White - фото 2
Наушники Edifier TWS300 NB White - фото 3
Наушники Edifier TWS300 NB White - фото 4
Наушники Edifier TWS300 NB White - фото 5
Наушники Edifier TWS300 NB White - фото 6
Наушники Edifier TWS300 NB White - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Edifier TWS300 NB White - фото 1
  • Наушники Edifier TWS300 NB White - фото 2
  • Наушники Edifier TWS300 NB White - фото 3
  • Наушники Edifier TWS300 NB White - фото 4
  • Наушники Edifier TWS300 NB White - фото 5
  • Наушники Edifier TWS300 NB White - фото 6
  • Наушники Edifier TWS300 NB White - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706190
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Характеристики

Бренд
Edifier
Тип товара
Наушники
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Размеры в упаковке, см
17х15х9
Вес, г.
330

Описание товара Наушники Edifier TWS300 NB White

Гарнитура Edifier TWS300 NB белый, вкладыши, крепление в ушной раковине, беспроводные bluetooth, регулятор громкости на наушниках, микрофон встроенный



Теги товара: Беспроводные TWS

Отзывы о товаре Наушники Edifier TWS300 NB White




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Характеристики
Бренд
Edifier
Тип товара
Наушники
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Описание
Гарнитура Edifier TWS300 NB белый, вкладыши, крепление в ушной раковине, беспроводные bluetooth, регулятор громкости на наушниках, микрофон встроенный


Теги товара: Беспроводные TWS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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