Наушники JBL Wave Beam 2 White
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Характеристики
Описание товара Наушники JBL Wave Beam 2 White
Представляем вам беспроводные внутриканальные наушники JBL, выполненные в стильном белом цвете. Эти наушники обеспечат вам высококачественное звучание и полный комфорт при использовании. Благодаря технологии Bluetooth, вы можете наслаждаться любимой музыкой без проводов, что делает их идеальными для активного образа жизни. Наушники оснащены встроенным микрофоном, который обеспечивает удобные телефонные разговоры и голосовые команды. Одного заряда аккумулятора хватит на 10 часов непрерывного прослушивания, а вместе с зарядным кейсом время работы увеличивается до впечатляющих 40 часов. Это позволяет вам оставаться на связи и наслаждаться музыкой в течение всего дня без необходимости частого пополнения заряда. JBL всегда славились своим качеством звука, и эти наушники не станут исключением - они обеспечат мощные басы и четкость звука, делая каждую мелодию настоящим удовольствием. Независимо от того, работаете ли вы, занимаетесь спортом или путешествуете, наушники JBL станут вашим надежным компаньоном в мире музыки.
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