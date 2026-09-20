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Наушники Yealink YHS34 Dual Дуо, Проводная, HD звук, QD, RJ9 купить с доставкой в Москве
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Наушники Yealink YHS34 Dual Дуо, Проводная, HD звук, QD, RJ9

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Наушники Yealink YHS34 Dual Дуо, Проводная, HD звук, QD, RJ9 - фото 1
Наушники Yealink YHS34 Dual Дуо, Проводная, HD звук, QD, RJ9 - фото 2
Наушники Yealink YHS34 Dual Дуо, Проводная, HD звук, QD, RJ9 - фото 3
Наушники Yealink YHS34 Dual Дуо, Проводная, HD звук, QD, RJ9 - фото 4
Наушники Yealink YHS34 Dual Дуо, Проводная, HD звук, QD, RJ9 - фото 5
Наушники Yealink YHS34 Dual Дуо, Проводная, HD звук, QD, RJ9 - фото 6
Наушники Yealink YHS34 Dual Дуо, Проводная, HD звук, QD, RJ9 - фото 7
Наушники Yealink YHS34 Dual Дуо, Проводная, HD звук, QD, RJ9 - фото 8
Наушники Yealink YHS34 Dual Дуо, Проводная, HD звук, QD, RJ9 - фото 9
Наушники Yealink YHS34 Dual Дуо, Проводная, HD звук, QD, RJ9 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
  • Наушники Yealink YHS34 Dual Дуо, Проводная, HD звук, QD, RJ9 - фото 1
  • Наушники Yealink YHS34 Dual Дуо, Проводная, HD звук, QD, RJ9 - фото 2
  • Наушники Yealink YHS34 Dual Дуо, Проводная, HD звук, QD, RJ9 - фото 3
  • Наушники Yealink YHS34 Dual Дуо, Проводная, HD звук, QD, RJ9 - фото 4
  • Наушники Yealink YHS34 Dual Дуо, Проводная, HD звук, QD, RJ9 - фото 5
  • Наушники Yealink YHS34 Dual Дуо, Проводная, HD звук, QD, RJ9 - фото 6
  • Наушники Yealink YHS34 Dual Дуо, Проводная, HD звук, QD, RJ9 - фото 7
  • Наушники Yealink YHS34 Dual Дуо, Проводная, HD звук, QD, RJ9 - фото 8
  • Наушники Yealink YHS34 Dual Дуо, Проводная, HD звук, QD, RJ9 - фото 9
  • Наушники Yealink YHS34 Dual Дуо, Проводная, HD звук, QD, RJ9 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 579561
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Характеристики

Бренд
Yealink
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
0.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х33
Вес, г.
200

Описание товара Наушники Yealink YHS34 Dual Дуо, Проводная, HD звук, QD, RJ9

Описание товара Наушники Yealink YHS34 Dual Дуо, Проводная, HD звук, QD, RJ9 Гарнитура Yealink YHS34 Dual станет вашим незаменимым помощником во время аудиозвонков. Данная модель предназначена для использования вместе с фирменной IP-телефонией Yealink. Подключение к ней осуществляется при помощи кабеля длиной 0.9 м с разъемами RJ9, а также Quick Disconnect (QD). Гарнитура Yealink YHS34 Dual имеет бинауральную конструкцию, что обеспечивает объемное и качественное звучание аудио. Микрофон модели оснащен системой шумоподавления, благодаря чему передача голоса отличается высоким качеством и осуществляется без посторонних звуков. Гарнитура Yealink также отличается удобством использования. Модель выполнена в корпусе из высококачественного пластика, благодаря чему отличается небольшим весом. Кроме того, модель оснащена мягкими амбушюрами из искусственной кожи высокого качества, благодаря которым обеспечивается комфортное использование даже в течение всего дня. Модель поставляется в фирменной упаковке вместе с крючком и клипсой для фиксации устройства на одежде.

Отзывы о товаре Наушники Yealink YHS34 Dual Дуо, Проводная, HD звук, QD, RJ9




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Характеристики
Бренд
Yealink
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
0.9
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Наушники Yealink YHS34 Dual Дуо, Проводная, HD звук, QD, RJ9 Гарнитура Yealink YHS34 Dual станет вашим незаменимым помощником во время аудиозвонков. Данная модель предназначена для использования вместе с фирменной IP-телефонией Yealink. Подключение к ней осуществляется при помощи кабеля длиной 0.9 м с разъемами RJ9, а также Quick Disconnect (QD). Гарнитура Yealink YHS34 Dual имеет бинауральную конструкцию, что обеспечивает объемное и качественное звучание аудио. Микрофон модели оснащен системой шумоподавления, благодаря чему передача голоса отличается высоким качеством и осуществляется без посторонних звуков. Гарнитура Yealink также отличается удобством использования. Модель выполнена в корпусе из высококачественного пластика, благодаря чему отличается небольшим весом. Кроме того, модель оснащена мягкими амбушюрами из искусственной кожи высокого качества, благодаря которым обеспечивается комфортное использование даже в течение всего дня. Модель поставляется в фирменной упаковке вместе с крючком и клипсой для фиксации устройства на одежде.
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