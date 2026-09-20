Наушники A4Tech Bloody G575 Punk желтый/черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Наушники A4Tech Bloody G575 Punk желтый/черный
Проводная гарнитура A4Tech Bloody G575 Punk – ваш проводник в мир цифрового высококачественного звука. Модель использует в своей основе динамики большого диаметра с закрытым акустическим оформлением. Благодаря этому, а также поддержке широкого диапазона частот и объемного звука 7.1 наушники обеспечат насыщенный и детализированный звук, что позволит вам лучше погрузиться в игровой процесс. Другой особенностью гарнитуры является однонаправленный микрофон с шумоподавлением, возможности которого позволят вам комфортно общаться с другими игроками. Корпус гарнитуры A4Tech Bloody G575 Punk оснащен многоцветной подсветкой, отличается стильным дизайном в стиле Cyberpunk 2077 и выполнен из качественного и легкого пластика. Благодаря этому, а также конструкции охватывающего типа со сдвоенным оголовьем и мягкими амбушюрами модель отлично подойдет для длительного использования. Подключение наушников отличается простотой и производится при помощи USB. Благодаря этому модель совместима с различными ПК, ноутбуками и некоторыми игровыми приставками. Для удобства использования длина кабеля составляет 2 м. Модель также поддерживает управление воспроизведением и громкостью при помощи соответствующего регулятора и набора кнопок. Поставка гарнитуры осуществляется в фирменной упаковке.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 850 руб.1213 руб. в СплитНаушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCWHTCN) White
-
В наличииЦена 4 850 руб.1213 руб. в СплитНаушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLKCN) Black
-
В наличииЦена 4 850 руб.1213 руб. в СплитНаушники JBL Tune 770NC (JBLT770NCBLUCN) Blue
-
В наличииЦена 4 850 руб.1213 руб. в СплитНаушники JBL Tune Beam 2 (JBLTBEAM2TQE) Turquoise
-
В наличииЦена 4 850 руб.1213 руб. в СплитНаушники JBL Tune Buds (JBLTBUDSPUR) Purple
-
В наличииЦена 4 899 руб.1225 руб. в СплитБеспроводные наушники MEG HWA200BL черный
-
В наличииЦена 4 990 руб. 5 990 руб.1248 руб. в СплитНаушники Creative Sound Blaster JAM V2
-
В наличииЦена 5 220 руб. 10 490 руб.1305 руб. в СплитНаушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTWHT) White
-
В наличииЦена 5 240 руб.1310 руб. в СплитНаушники JBL Tune Buds 2 White
-
В наличииЦена 5 240 руб.1310 руб. в СплитНаушники JBL Tune Buds 2 Ghost (JBLTBUDS2GWHT) White
-
В наличииЦена 5 530 руб.1383 руб. в СплитНаушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGBLKCN) Black
-
В наличииЦена 5 699 руб.1425 руб. в СплитБеспроводные наушники MEG HEA400BL черный
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Отзывы о товаре Наушники A4Tech Bloody G575 Punk желтый/черный