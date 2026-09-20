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Наушники Huawei FreeBuds 6i Black 55037548 купить с доставкой в Москве
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Наушники Huawei FreeBuds 6i Black 55037548

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Наушники Huawei FreeBuds 6i Black 55037548 - фото 1
Наушники Huawei FreeBuds 6i Black 55037548 - фото 2
Наушники Huawei FreeBuds 6i Black 55037548 - фото 3
Наушники Huawei FreeBuds 6i Black 55037548 - фото 4
Наушники Huawei FreeBuds 6i Black 55037548 - фото 5
Наушники Huawei FreeBuds 6i Black 55037548 - фото 6
Наушники Huawei FreeBuds 6i Black 55037548 - фото 7
Наушники Huawei FreeBuds 6i Black 55037548 - фото 8
Наушники Huawei FreeBuds 6i Black 55037548 - фото 9
Наушники Huawei FreeBuds 6i Black 55037548 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Huawei FreeBuds 6i Black 55037548 - фото 1
  • Наушники Huawei FreeBuds 6i Black 55037548 - фото 2
  • Наушники Huawei FreeBuds 6i Black 55037548 - фото 3
  • Наушники Huawei FreeBuds 6i Black 55037548 - фото 4
  • Наушники Huawei FreeBuds 6i Black 55037548 - фото 5
  • Наушники Huawei FreeBuds 6i Black 55037548 - фото 6
  • Наушники Huawei FreeBuds 6i Black 55037548 - фото 7
  • Наушники Huawei FreeBuds 6i Black 55037548 - фото 8
  • Наушники Huawei FreeBuds 6i Black 55037548 - фото 9
  • Наушники Huawei FreeBuds 6i Black 55037548 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678578
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
10х10х4
Вес, г.
120

Описание товара Наушники Huawei FreeBuds 6i Black 55037548

TWS гарнитура Huawei Freebuds 6i выполнена в корпусе с классом защиты от пыли и влаги IP54. Она представлена в черном цвете. Динамические излучатели с диаметром мембраны 11 мм и сертификацией Hi-Res воспроизводят объемный звук в частотном диапазоне 14 Гц-40000 Гц. Три микрофона с технологией интеллектуального активного шумоподавления обеспечивают чистую голосовую связь. Сенсорное управление позволяет с помощью жестов и касаний переключать музыкальные треки, останавливать воспроизведение, отвечать на звонки. Вместе с зарядным футляром гарнитура Huawei Freebuds 6i работает до 35 часов.

Отзывы о товаре Наушники Huawei FreeBuds 6i Black 55037548




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Наушники
Описание
TWS гарнитура Huawei Freebuds 6i выполнена в корпусе с классом защиты от пыли и влаги IP54. Она представлена в черном цвете. Динамические излучатели с диаметром мембраны 11 мм и сертификацией Hi-Res воспроизводят объемный звук в частотном диапазоне 14 Гц-40000 Гц. Три микрофона с технологией интеллектуального активного шумоподавления обеспечивают чистую голосовую связь. Сенсорное управление позволяет с помощью жестов и касаний переключать музыкальные треки, останавливать воспроизведение, отвечать на звонки. Вместе с зарядным футляром гарнитура Huawei Freebuds 6i работает до 35 часов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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