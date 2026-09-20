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Характеристики
Тип товара
Триммер бензиновый
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656213
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Описание товара Бензиновый триммер БТР-2500Р Ресанта
Бензиновый триммер Ресанта БТР-2500Р – бензокоса служит для стрижки молодой отросшей зелени на приусадебной территории, уборки древесного сухостоя или молодой поросли деревьев. Триммер оснащен 2-х тактным двигателем мощностью 2500 Вт (3,41 л.с.), 9500 об/мин. Оборотистый бензодвигатель снабжен системой антивибрации, что позволит оператору не уставать. Мотокоса быстро запускается ручным электронным зажиганием расположенным на рукоятке, сами ручки покрыты резиновым слоем для надёжного и крепкого захвата. Модель БТР-2500Р комплектуется разборной штангой, что позволяет удобно перевозить и хранить триммер. Ресанта БТР-2500Р поставляется с головкой «Easy Load» с неразборной заправкой лески и диском 40ТР с победитовыми напайками. В комплект входят очки, они защитят глаза от попадания мелкого мусора, а защитный кожух убережет работника от камешков или щепок. Оснастка ранцевым ремнем снизит нагрузку на спину рабочего. Схожая модель с цельной штангой: Ресанта БТР-2500П.
Бензиновый триммер Ресанта БТР-2500Р – бензокоса служит для стрижки молодой отросшей зелени на приусадебной территории, уборки древесного сухостоя или молодой поросли деревьев. Триммер оснащен 2-х тактным двигателем мощностью 2500 Вт (3,41 л.с.), 9500 об/мин. Оборотистый бензодвигатель снабжен системой антивибрации, что позволит оператору не уставать. Мотокоса быстро запускается ручным электронным зажиганием расположенным на рукоятке, сами ручки покрыты резиновым слоем для надёжного и крепкого захвата. Модель БТР-2500Р комплектуется разборной штангой, что позволяет удобно перевозить и хранить триммер. Ресанта БТР-2500Р поставляется с головкой «Easy Load» с неразборной заправкой лески и диском 40ТР с победитовыми напайками. В комплект входят очки, они защитят глаза от попадания мелкого мусора, а защитный кожух убережет работника от камешков или щепок. Оснастка ранцевым ремнем снизит нагрузку на спину рабочего. Схожая модель с цельной штангой: Ресанта БТР-2500П.
Бензиновый триммер БТР-2500Р Ресанта - этот товар вы можете купить по цене 13960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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