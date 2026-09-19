Триммер бензиновый Champion T338S-2
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Характеристики
Тип товара
Триммер бензиновый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%8 460 руб. 10 313 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 475458
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Триммер бензиновый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.4х0.23х0.2
Вес, кг.
6.2
Описание товара Триммер бензиновый Champion T338S-2
Триммер Champion Т338S-2 используется для ухода за газоном на небольшом садовом или приусадебном участке. Комплектуется ножом с 40 зубьями, а также триммерной головкой для эффективной работы с любой растительностью. Наплечный ремень и набедренный щиток снижают нагрузку на руки пользователя для продолжительной работы без усталости. Безопасность. Защитный кожух предохраняет пользователя от летящей скошенной травы.
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Триммер Champion Т338S-2 используется для ухода за газоном на небольшом садовом или приусадебном участке. Комплектуется ножом с 40 зубьями, а также триммерной головкой для эффективной работы с любой растительностью. Наплечный ремень и набедренный щиток снижают нагрузку на руки пользователя для продолжительной работы без усталости. Безопасность. Защитный кожух предохраняет пользователя от летящей скошенной травы.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
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